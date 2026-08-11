Kaynak: AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve çatışmalarda zarar gören altyapının ihyasına yönelik diplomasi-sağlık işbirliği protokolünün imza merasiminde açıklamalarda bulundu.

İran resmi ajansı IRNA’da yer alan bilgilere göre Erakçi, 28 Şubat’ta ABD ile İsrail’in hamleleriyle tırmanan süreçte ülkesinin gücünü kanıtladığını ve mağlup edilemez bir konumda olduğunu savundu. Uluslararası temaslarında yabancı temsilcilerin İran’ın duruşuna şaşırdığını belirten Erakçi, “Diğer ülkelerin yetkililerinden, 'İranlılar bir mucize yarattı ve tüm dünyayı şaşırttı' ifadelerini defalarca duydum. Kimse İran'ın ABD'ye böyle karşı koyacağını ve nihayetinde düşmanı müzakere talep etmeye zorlayacağını düşünmemişti.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, halkın ABD karşısındaki direnciyle hasmını masaya oturmaya zorladığını dile getirdi.

Sürecin başında ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerine kayıtsız şartsız teslim olma çağrısı yaptığını hatırlatan İranlı Bakan, “aynı düşman 20 gün sonra müzakereler için yalvarıyordu." dedi. Mevkidaşlarının ve yabancı yetkililerin kendisine Tahran’ın hem askeri hem de diplomatik alanda zafer elde ettiğini aktardığını ifade etti. Erakçi, teslimiyet baskısı yapan tarafın kısa süre içerisinde diyalog arayışına girmek durumunda kaldığını vurguladı.