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Başkentlilerin 71 yıldır beklediği Pursaklar ile Esenboğa Havalimanı arasına yapılacak raylı sistem hattının ihalesi tanıdık firmaya gitti. 54 milyar 411 milyon liralık ihaleyi, pazarlık usulüyle Fernas-Tekfen İnşaat ortaklığı aldı.

50 MİLYAR DAHA ALMIŞTI

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun ailesine ait olan şirket, şubat ayında da, Aksaray-Ulukışla-Yenice yolu ihalesini 49 milyar 978 milyon liraya almıştı.

170 MİLYAR LİRALIK İHALE ALDILAR

Fernas’ın ortaklarıyla beraber 2011’den bu yana aldığı ihalelerin toplamı 170 milyar lirayı aştı. Bu ihalelerin 110 milyar liralık bölümü ise bu yıl kazanıldı. Fernas, Ekim 2024’te madencilik işçilerinin eylemiyle de gündeme gelmişti. Madenciler işten çıkarılan arkadaşları için Ankara’ya yürümüş ve 53 gün sonunda haklarını almıştı.

Fernas’ın kurucularından Ferhat Nasıroğlu, Mayıs 2023 seçimlerinde AKP Parti’den Batman Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi ve Temmuz 2023’te şirketteki görevlerinden ayrılıp yönetimi ailesine bıraktı. Nasıroğlu ailesinden Nezir Nasıroğlu da 2002 seçimlerinde CHP’den Batman Milletvekili seçilmiş, 2003’te AK Parti’ye katılmıştı.