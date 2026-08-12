Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İçişleri Bakanlığı’nda bakan Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 81 ilin valisi ve emniyet müdürleri dağdan inen teröristlerin entegrasyonu ve süreci engellemek isteyebilecek kesimlere karşı tedbirleri ele alacak.

İVEDİ OLARAK ÇAĞRILDILAR

TBMM Genel Kurulu’nda 467 milletvekilinin ‘evet’ oyuyla kabul edilen ancak büyük kesimin tepkisini çeken ‘çerçeve yasa’nın hayata geçirilmesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İçişleri Bakanlığı’nda zirve toplantısı yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını ‘ivedi’ olarak saat 15.00’te video konferans sistemiyle toplantıya çağırdı. Toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Toplantıda, ‘çerçeve yasa’ sonrası ne gibi tedbirlerin alınacağına yönelik bir yol haritası oluşturulacak.

KOLLUK KUVVETLERİ DEVREDE

Süreç içerisinde atılacak adımların; terör örgütü üyelerinin toplumsal entegrasyonu, rehabilitasyonu ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek. Toplantının en kritik başlıklarından birini, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar oluşturacağı öğrenildi. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci engellemek isteyebilecek kesimlere karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

SIFIR TOLERANS GÖSTERİLECEK

Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak, kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personeli, kırsal alanda ise jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek. Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirmek için çalışılacak.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

TBMM’de ‘çerçeve yasa’ oylamasında 467 milletvekili ‘evet’, 87 milletvekili ‘hayır’, 7 milletvekili ise ‘çekimser’ oy kullandı. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. AKP ve MHP, TBMM’ye gelmeyenler hariç bütün olarak ‘evet’ oyu verirken, İYİ Parti’deki 29 milletvekilinin tamamı ‘hayır’ oyu verdi. Yeni Parti grubunda ise 35 milletvekili ‘evet’, 54 milletvekili ‘hayır’ oyu kullandı. CHP’de 29 kabul, 2 ret

oyu kullanıldı. Oylama sonrası milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.