Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında, hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozüyük ilçesi Çaydere mevkiinde kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Devriye sırasında C.M. isimli kadının kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi.
C.M.’nin, “Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçlarından 5 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan C.M., işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.