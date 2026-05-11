Hantavirüs salgını yaşanan MV Hondius adlı gemiden tahliye edilen yolcular ülkelerine gönderiliyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı ülkeye getirilen 5 yolcudan birinin hantavirüs pozitif olduğunu açıkladı. Bakanlık, pozitif yolcunun sağlık durumunun kötüye gittiğini belirtti. Diğer 4 yolcunun testinin negatif olduğu ifade edilirken yeniden test yapılacağı açıklandı. Fransa Sağlık Bakanlığı Fransa'da şu ana kadar 22 temaslı vakanın tespit edildiğini söyledi.

Fransa'nın ardından ABD'den de benzer bir açıklama geldi. ABD Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, hantavirüs salgını yaşanan gemideki 17 Amerikalıdan birinin hantavirüsü kaptığı testinin “hafif pozitif çıktığı” diğer bir yolcunun da hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.

Tüm ABD vatandaşlarının hava yoluyla ABD'ye getirildiği ifade edilirken semptom gösteren iki yolcunun uçağın biyolojik güvenlik ünitelerinde seyahat ettiği ifade edildi. İkinci semptom gösteren yolcunun virüse yakalandığı henüz doğrulanmadı.

3 Türk vatandaşının da bulunduğu gemideki tahliye işlemlerinin ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yapmış, gemide bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirileceği duyurmuştu .

Gemide bulunan 3 Türkün, Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacağı ve sağlık süreçlerinin bakanlık tarafından titizlikle yürütüleceğine vurgu yapıldı.