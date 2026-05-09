Dünya genelinde yeniden gündeme gelen hantavirüsle ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının sağlık durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilgili uluslararası kurumlarla koordineli şekilde yürütülen süreçte vatandaşlarda herhangi bir hastalık belirtisi veya semptom tespit edilmediği ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu 3 kişinin yarın Türkiye’ye getirileceğini belirterek, ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren karantinaya alınacaklarını açıkladı. Sağlık süreçlerinin titizlikle yürütüleceği kaydedildi.

Açıklamada, kamu sağlığını korumaya yönelik tüm önlemlerin devrede olduğu vurgulanırken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.