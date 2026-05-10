İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na gelen hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisindeki yolcuların, limandan havalimanına tahliyesi başladı.
Hantavirüs vakalarının çıktığı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalarının çıktığı dev yolcu gemisinden tahliyeler başladı. Gemiden alınan 15 kişi hastanede karantinaya alınacak.
MV Hondius gemisi karaya bağlanmadığından Liman Müdürlüğüne ait bir tekneyle gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi karaya çıkartıldı. Şimdiye kadar yapılan testlerde hantavirüsle ilgili asemptomatik (belirti göstermeyen) olan söz konusu 15 kişinin Tenerife'den İspanya devletine ait bir uçakla Madrid'e götürüleceği ve Gomez Ulla Askeri Hastanesinde karantinaya alınacakları bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus ise yaptığı paylaşımda başlayan tahliye hakkında bilgi verdi.
"MV Hondius gemisinin ilk yolcu grubunun tahliyesi başladı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sahadaki DSÖ uzmanlarının, yolcuların epidemiyolojik değerlendirmesi konusunda İspanya Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalıştığını, İçişleri Bakanlığı ile charter uçuşlarını koordine ettiğini belirtti.
Adada panik yaratan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da Tenerife'de bulunuyor.
Arjantin'den yola çıkan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na getirilmişti.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.
Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.