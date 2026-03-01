ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırı sonrası tüm gözler bölgeye yöneldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yardımcısı Musa Kulaklıkaya da Türkiye'yi temsilen küresel medya kuruluşu Al-Jazeera’de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kulaklıkaya'nın canlı yayında açıklamalarından ziyade yayına bağlandığı ev ortamı ve üzerindeki tişört gündem oldu.

İKTİDARDAN ELEŞTİRİ

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'nın uluslararası platformdaki bu görüntüsüne iktidara yakın isimlerden eleştiri geldi. Eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Dışişleri Bakan Yardımcısı'nı şöyle eleştirdi:

"Dışişleri Bakan Yardımcımızı Al-Jazeera İngilizce'de izledim. Öncelikle ev giysileriyle böyle önemli yayınlara çıkılmaz. En azından bir gömlek ve ceket iyi olurdu. İkincisi bu İngilizce ile derdini anlatması zor. Bir de kamerasını eliyle tutmak yerine daha düzgün bir açıyla ekrana çıksa daha iyi olacak."