Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Sözcü TV’deki ABD- İrail, İran savaşını değerlendirdi. Savaşın Türkiye'ye olası etkisi merak edilirken Özdağ'dan dikkat çeken, "Türkiye şu anda itidalli. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna savaşı politikası doğruydu. Şimdi dileriz Türkiye, İran-ABD savaşı’nda da aynı politikayı izler." değerlendirmesi geldi.

Ümit Özdağ'ın İran-ABD savaşı ve Türkiye'ye olası etkisi ile ilgili değerlendirmesinin tamamı şöyle:

"İran, bir ABD uçak gemisini batırırsa bu savaş başka boyut kazanır ve bu ABD iç siyasetini de kökten değiştirir.

Bu, ABD’yi geri çekmeye zorlayabilir.

Öte yandan eğer İran, elindeki füze kapasitesini etkili şekilde kullanırsa 21 bin kilometrekarelik küçük bir alan olan İsrail’e cehennemi yaşatabilir.

Zaten geçmişteki 12 gün savaşının ilk 3 gününde İran, İsrail’i sıkıştırmış ve İsrail, ABD’den yardım dilenmek zorunda kalmıştır.

İran’ın füze sistemleri ve siber savaş yetenekleri küçümsenmemeli.

Ancak dikkat edin ilk 12 gün savaşlarında İsrail, İsrail’de ortaya çıkan tahribatı dünya kamuoyundan çok iyi gizlediler. Yani o dönemde de İsrail çok ağır darbe aldı.

'BU SAVAŞIN DİĞER SAVAŞLARDAN FARKI ŞU...'

Bu savaşın diğer savaştan farkı şu; İran biliyor ki bu savaş, artık rejimi yıkacak bir güçte. Yani İran’daki her bir rejim mensubunun öldürülmesi söz konusu. Bu da İran’ın elindeki bütün kapasiteyi bütün merkezlere karşı kullanmayı doğuruyor.

Onun için ilk günden Arap ülkelerindeki ABD hedeflerini ağır bir şekilde vurmaya başladı.

Ve İsrail’e yönelik saldırıları birkaç dakika içinde başlattı ve İran daha önce sahip olmadığı hava savunma sistemlerine Rusya ve Çin sayesinde sahip.

'TÜRKİYE ŞU AN İTİDALLİ'

Daha bu süreç yeni başladı. Türkiye şu anda itidalli. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna savaşı politikası doğruydu. Şimdi dileriz Türkiye, İran-ABD savaşı’nda da aynı politikayı izler."