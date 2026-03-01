Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi

İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi

İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Duyurunun ardından İran yönetimi 40 gün süreyle ulusal yas ilan ederken, 7 gün boyunca da resmî tatil uygulanacağını bildirdi.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 1

Haberi duyan binlerce kişi ülke genelinde meydanlara akın etti.

1 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 2

Başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalıklar, İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

2 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 3

Dini merkezlerden biri olan Kum’da, Hz. Masume Türbesi çevresinde yüzlerce kişi bir araya gelerek tepki gösterilerinde bulundu.

3 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 4

Benzer görüntüler Meşhed’de de yaşandı.

4 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 5

İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak asılırken, bölgeye gelen vatandaşlar gözyaşları içinde dua etti.

5 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 6

İran’ın pek çok şehrinde anma programları ve protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

6 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 7
7 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 8
8 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 9
9 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 10
10 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 11
11 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 12
12 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 13
13 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 14
14 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 15
15 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 16
16 17
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi - Resim: 17
17 17
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro