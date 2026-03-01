Haberi duyan binlerce kişi ülke genelinde meydanlara akın etti.
İran’da 40 günlük yas ilan edildi: Sokaklar hareketlendi
İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Duyurunun ardından İran yönetimi 40 gün süreyle ulusal yas ilan ederken, 7 gün boyunca da resmî tatil uygulanacağını bildirdi.Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 17
Başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan kalabalıklar, İran bayrakları ve Hamaney posterleri taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.
2 17
Dini merkezlerden biri olan Kum’da, Hz. Masume Türbesi çevresinde yüzlerce kişi bir araya gelerek tepki gösterilerinde bulundu.
3 17
Benzer görüntüler Meşhed’de de yaşandı.
4 17
İmam Rıza Türbesi’nin kubbesine siyah bayrak asılırken, bölgeye gelen vatandaşlar gözyaşları içinde dua etti.
5 17
İran’ın pek çok şehrinde anma programları ve protesto gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.
6 17
7 17
8 17
9 17
10 17
11 17
12 17
13 17
14 17
15 17
16 17
17 17
Kaynak: Haber Merkezi