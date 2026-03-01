Yapay zeka Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucunu tahmin etti

Teknik heyet bu nedenle savunma ve orta sahada zorunlu rotasyona gidecek. Buna rağmen hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif gibi etkili isimler bulunuyor. Orta sahada N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek seçenekleri dikkat çekiyor.