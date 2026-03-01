Süper Lig'in 24. hafta maçında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Yapay zeka Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın senaryosunu ve sonucunu yapay zekaya sorduk. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
20.00'de başlayacak mücadele beİN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Yapay zekaya maçın sonucunu ve senaryosunu sorduk.
YAPAY ZEKA DEĞERLENDİRMESİ
Fenerbahçe’de sakatlık listesi kabarık., Anderson Talisca, Edson Álvarez, Milan Škriniar, Çağlar Söyüncü ve Dorgeles Nene kesin olarak forma giyemeyecek. Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin durumu ise belirsiz; antrenmanlara çıktılar ancak ilk 11 için riskli görünüyor.
Teknik heyet bu nedenle savunma ve orta sahada zorunlu rotasyona gidecek. Buna rağmen hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif gibi etkili isimler bulunuyor. Orta sahada N’Golo Kanté, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek seçenekleri dikkat çekiyor.
Fenerbahçe ligde zirve takibini sürdürüyor ve deplasman performansı oldukça güçlü.
Antalyaspor ise orta sıralarda ve evinde dirençli bir takım görüntüsü çizse de form grafiği istikrarsız. Bu maçta kontratak futbolu oynamaları bekleniyor.
İstatistikler Fenerbahçe lehine: Sarı-lacivertliler, Antalyaspor’a karşı son 13 maçta mağlubiyet yaşamadı ve bu süreçte yüksek gol ortalaması yakaladı.
OLASI MAÇ SENARYOSU
Fenerbahçe’nin maça topa daha fazla sahip olarak (%60+) başlaması bekleniyor.
İlk yarıda baskı kurarak 25–35. dakikalar arasında Kerem Aktürkoğlu veya Marco Asensio’nun hazırladığı bir pozisyonla öne geçmesi olası.
Antalyaspor, ikinci yarıda kontrataklarla cevap arayacaktır. 55–65 aralığında eşitlik golü gelebilir.
Ancak orta sahada Kanté–Guendouzi (veya İsmail Yüksek) üstünlüğü ele alırsa, 70–80. dakikalar arasında Fenerbahçe yeniden skor üstünlüğünü sağlayabilir. Son bölümde Antalyaspor risk aldıkça, deplasman ekibi üçüncü golü kontrataktan bulabilir.
SKOR TAHMİNİ
Antalyaspor 1-3 Fenerbahçe