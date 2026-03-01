İsrail ve ABD, İran’a dün sabah saatlerinde saldırı başlattı. Saldırıların başlaması ile birlikte başta Tahran olmak üzere İsfahan, Kerec ve Kirmanşah'ta patlama sesleri duyuldu.

İsrail ve ABD, İran’a yönelik belirlenen hedefleri vururken Tahran ise bölgedeki ABD üslerini vurdu.

Saldırılarda İran Dini Lideri Hamaney’in öldürüldüğü açıklandı. İran devlet televizyonu, Hamaney’in cumartesi erken saatlerden öldürüldüğünü duyurdu. Tahran yönetimi 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI AÇIKLAMA YAPTI

İran Devrim muhafızları, Hamaney’in öldürülmesi sonrası açıklama yaptı. Devrim Muhafızları sözcüsü, İran’ın büyük bir liderini kaybettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Amerika'nın ve Siyonist rejimin zalim hükümetlerinin işlediği suç ve terör eylemi, dini, ahlaki, hukuki ve geleneksel ilkelerin açık bir ihlalidir; bu nedenle, İran milletinin, Ümmetin İmamı'nın katillerini sert, kesin ve pişmanlık uyandıracak şekilde cezalandırmak için olan intikam eli onları serbest bırakmayacaktır."

GÖREVİ GEÇİCİ KONSEY YER ALACAK

İran resmi haber ajansı IRNA, İran lideri Ali Hamaney'in ölümünün ardından görevini Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir üyeden oluşan konseyin geçici olarak devralacağını duyurdu.

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: HAMANEY’İN ÖLDÜRÜLMESİ TEPKİSİZ KALMAYACAK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Hamaney’in öldürülmesine tepkisiz kalmayacaklarını vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu büyük suç asla cevapsız kalmayacak ve İslam dünyası ve Şiiliğin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Bu yüksek rütbeli liderin saf kanı, gürleyen bir pınar gibi akacak ve Amerikan-Siyonist baskısının ve suçlarının kökünü kurutacaktır" dedi.

ABD ve İsrail’in bedel ödeyeceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Bu kez de, tüm gücümüz ve kararlılığımızla, İslam ümmetinin ve dünyanın özgür insanlarının desteğiyle, bu büyük suçun faillerini ve emrini verenleri yaptıklarına pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN İRAN’A SALDIRI YANITI

İran’ın ‘daha önce hiç görülmemiş şekilde’ saldıracaklarını duyurması sonrası ABD Başkanı Trump’tan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran’ın saldırması durumda ‘daha önce hiç görülmemiş bir güçle’ karşılık vereceklerini söyledi.

Trump, yaptığı paylaşımda "İran, az önce daha önce yaptıklarından çok daha sert vuracaklarını açıklamış. Bunu yapmamaları iyi olur eğer yaparlarsa daha önce hiç görüşmemiş bir güçle onlara karşı geleceğiz” dedi.

İRANLILAR TAHRAN’DA SOKAĞA ÇIKTI

Hamaney’in öldürülmesinin açıklanması sonrası çok sayıda İranlı Tahran’da sokağa çıktı. İnkılap Meydanı'nda toplanmaya başlayan İranlılar Hamaney’in yasını tutuyor.

İRAN YENİ SALDIRI DALGASI BAŞLATTI

Hamaney'in öldürülmesi sonrası İran yeni saldırı dalgası başlattı.

Reuters’in geçtiği son bilgilere göre Dubai’den patlama sesleri yükseldi. Ayrıca yerel kaynaklar Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinden de dumanlar yükseldiğini kaydetti. Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir insansız hava aracı düştüğü öğrenildi.

İnsansız hava aracının çarptığı bölgeden büyük bir duman bulutu yükseldiği görüldü.

Ayrıca Katar'ın başkenti Doha'dan en az 11 patlama sesi duyulduğu bildirildi.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

İran yönetimi saldırıların yeniden başlayacağının açıklamasının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu.

İSRAİL: İRAN'IN SALDIRILARINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 121 KİŞİ YARALI

Tel Aviv yönetimi, İran'ın dünden bu yana düzenlediği misilleme saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam 121 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Magen David Adom (MDA) ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran saldırılarında 50’li yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiği, en az 121 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ölüm vakasının Tel Aviv’i hedef alan bir füze saldırı sonucu yaşandığı aktarılırken, bu saldırıda 27 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail basını İran füzeleri ve insansız hava araçlarının çoğunun engellendiğini duyururken, bazılarının Tel Aviv ve Kudüs'ün batısındaki Beit Şemeş şehrine ulaşmayı başardığını aktardı. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalkilya şehri yakınlarına şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.