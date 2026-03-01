İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi Rusya’dan ciddi tepki ile karşılandı. İran’ın en önemli müttefiklerinden biri olarak görülen Moskova yönetimi dün yaptığı açıklamalarda saldırıları kınamıştı.

Bugün açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin ise Hamaney’e başsağlığı dileklerini iletti. Putin, Hamaney'in öldürülmesini, insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden utanç verici bir cinayet olarak niteledi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a taziyelerini sunan Putin, Putin, "Ülkemizde Ayetullah Hamaney, Rusya-İran dostane ilişkilerinin geliştirilmesine ve kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesine büyük kişisel katkı sağlayan seçkin bir devlet adamı olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

DÜN SERT AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

İran’a yönelik saldırıların başlaması sonrası Rusya’dan sert tepkiler gelmişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarını eleştirdi.

ABD’yi kastederek, “Barış gücü, bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi.” ifadesini kullanan Medvedev, şunları kaydetti:

"İran ile yapılan tüm müzakereler, (saldırıyı) örtbas etme operasyonudur. Kimse bundan şüphe duymadı. Hiç kimse gerçekten bir şey müzakere etmek istemedi."

Medvedev, "Soru, düşmanının utanç verici sonunu görmek için kimin daha fazla sabra sahip olduğudur." görüşünü paylaştı.

ABD’nin sadece 249 yaşında olduğunu, Pers İmparatorluğu’nun ise 2 bin 500 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Medvedev, "100 yıl sonra (ne olacağını) göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

LAVROV, İRANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı ile dün telefonda görüşerek, İran'a yönelik saldırıları kınadı.

Rus dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada Lavrov'un "ABD ve İsrail'in uluslararası hukukun ilkelerini ve teamüllerini ihlal eden bu gerekçesiz silahlı saldırısını" kınadığı belirtildi.

Lavrov iki ülkenin "bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından oluşacak ciddi sonuçları tamamen gözardı ettiğini" söyledi.

“SEBEPSİZ SİLAHLI SALDIRILAR”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son askeri saldırılarını şiddetle kınayarak, bunları "sebepsiz silahlı saldırılar" olarak nitelendirdi.

Nebenzia, "Washington ve Batı Kudüs'ün eylemleri, örgütün tüzüğünü ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal eden, egemen ve bağımsız bir BM üye devletine yönelik bir başka temelsiz silahlı saldırıdan başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırılarının "İran'ın iç işlerine müdahale etmek" anlamına geldiğini savunan Nebenzia, "Daha önce uyardığımız gibi, ABD ve İsrail'in sorumsuz ve pervasız adımları, bölgedeki durumun keskin bir şekilde tırmandırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.