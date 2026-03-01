İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran’a ait iki füzenin Birleşik Krallık’ın askeri üslerinin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Kesimi istikametine fırlatıldığını açıkladı. Ancak füzelerin doğrudan İngiliz tesislerini hedef alıp almadığının henüz netleşmediğini belirterek, “Üslerimizin kasıtlı olarak hedef alındığından emin değiliz” dedi.

Healey ayrıca Bahreyn’de hedef alınan noktalara yakın bölgelerde yaklaşık 300 İngiliz askerinin konuşlu bulunduğunu bildirdi. Sky News’e konuşan Bakan, “Ayetullah’ın ölümüne pek az kişi üzülecektir” ifadelerini kullanırken, İran’a yönelik saldırıların daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmaya dönüşme ihtimalinden endişe duyduğunu vurguladı.

İran’a yönelik eleştirilerini sürdüren Healey, Tahran yönetiminin İngiltere’de organize ettiği öne sürülen 20 terör planından sorumlu olduğunu, kendi vatandaşlarının ölümüne yol açtığını ve Rusya’ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere 50 bin insansız hava aracı sağladığını iddia etti.