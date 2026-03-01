Fenerbahçe sakata geldi: Tedesco’nun planı belli oldu...

Ayrıca kalede Tarık Çetin’in görev alması da yüksek olasılık olarak öne çıkıyor. Guendouzi'yi bu maçta da stoper olarak görebiliriz. İleri uçta da Kerem ve Cherif ikilisi oynayabilir. Arkalarında oynaması beklenen Asensio ile uyumları maçın kaderinde etkili olacak.