Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe sakata geldi: Tedesco’nun planı belli oldu...
Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıklar göze çarpıyor. Tedesco ise planını yaptı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Corendon Airlines Park’ta oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Hakem Alper Akarsu’nun yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1’den canlı olarak ekranlara gelecek.
Lider Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği haftada Akdeniz'de galip gelerek aradaki puan farkını yeniden ikiye indirmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Ederson, Antalyaspor maçı öncesi dün akşam yapılan son antrenmanda yer aldı. İki futbolcunun da maç kadrosunda yer alma ihtimali mevcut.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK KRİZİ
Ancak sarı-lacivertli ekipte; Talisca, Skriniar, Alvarez ve Çağlar sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.
Takımdaki eksikler ve oyuncuların form durumu, Domenico Tedesco’nun ilk 11 tercihlerini şekillendirdi.
İtalyan teknik adamın takımını sahaya 3-4-1-2 dizilişiyle çıkarması bekleniyor. Tedesco, sarı-lacivertli ekibin baskıyı artırmasını ve pres gücünü yükselterek sahaya yayılmasını istiyor. Ayrıca merkezde Kante-İsmail ikilisi takıma büyük dinamizm katacak, Semedo ve Levent ise kanatlardan sık sık bindirme yapacak.
Ayrıca kalede Tarık Çetin’in görev alması da yüksek olasılık olarak öne çıkıyor. Guendouzi'yi bu maçta da stoper olarak görebiliriz. İleri uçta da Kerem ve Cherif ikilisi oynayabilir. Arkalarında oynaması beklenen Asensio ile uyumları maçın kaderinde etkili olacak.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Julian, Hüseyin, Veysel, Giannetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Saric, Storm, Van de Streek.
Fenerbahçe: Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür, Semedo, Kante, İsmail, Levent, Asensio, Cherif, Kerem.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 59 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 40 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi.
Fenerbahçe’de maç öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular mücadelede kart görürse, gelecek hafta Samsunspor karşısında sahada olamayacak.