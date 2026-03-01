Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de 28 Şubat Cumartesi akşamı haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi oynandı. Heyecan hiç düşmeyen yarışmada tansiyon zirvedeydi.
Survivor 2026'da ağır beddua krizi: Acun Ilıcalı Osman Can'ı konseyde yerle bir etti: 10 ödül cezası geldi
Survivor 2026, yeni bölümüyle ekranlara geldi ve büyük tartışmalara yol açtı. Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde kullandığı şoke edici ifadelerin sahibi ortaya çıktı. İlicalı, yarışmacının ağzından çıkan ağır sözleri kınayarak “Seni kınıyorum” dedi. Ünlü yapımcı ayrıca merak edilen cezayı da açıkladı.Cansu İşcan
Üçüncü dokunulmazlık oyununda yarışmacılar nefes kesen bir kapışma sergiledi. Gönüllüler mavi takım, 12-8’lik skorla galip geldi. Kırmızı takım ise konseyde Seren Ay Çetin’in adını işaret etti.
Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. Bir yarışmacının üslubuna karşı çok sert tepki gösterdi.
“Survivor’da bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi” diyerek söze başlayan Acun Ilıcalı, “Hayatımda böyle rezil, çirkin, iğrenç bir konuşma duymadım. Kelime bulamıyorum” dedi.
Ünlü yapımcı, konseyde bu ağır ifadelerin sahibinin mavi takımdan eski yarışmacı Osman Can olduğunu açıkladı.
“SENİ KINIYORUM”
Ilıcalı, Osman Can hakkında şöyle konuştu:
“Yıllardır beri sevgiyi gösterdiğimizi düşündüğümüz Osman Can, istediği gibi olmayınca bizi düşman gibi görüyor sanırım. Buraya gelmek isteyenlerden biri de Osman Can. Defalarca rica ettin bize.
Oyun bitiyor, kaybediyor. Adadan ayrılmak istersen saygı duyarız. Kendi adıma mutlu olurum ama ayrılmak zorunda değilsin. Seni bu ayıpla baş başa bırakıyorum, seni kınıyorum.”
Acun Ilıcalı, kullandığı kötü sözler nedeniyle gönüllüler takımından Osman Can’a 10 ödülden yararlanma yasağı cezası verildiğini duyurdu.
“HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM”
Ilıcalı’nın sözlerinden sonra söz alan Osman Can şöyle dedi:
“Abi babamın senesine geldi. Sabah çok kötü bir başlangıç yaptım. Söylediğim şeylerin hiçbirini hatırlamıyorum. Oyunun hengamesinde ağzımdan böyle bir şeyler çıkmış. Sözlerim asla kimseye değildi. Sinir harbinden ağzımdan çıkan sözler. Yanlış anladıysanız abi, ekibinizden, herkesten, Türk halkından özür dilerim. Şahıslara, kişilere asla böyle bir söylemim olamaz.”
SURVIVOR OSMAN CAN KİMDİR?
1994 doğumlu Osman Can Ural, 31 yaşında ve İstanbul kökenli bir yarışmacı. Uzun yıllar Acun Medya’da kamera arkası görevlerde çalıştıktan sonra Survivor’a adım attı. Spor geçmişi güçlü; özellikle futbolla ilgilendi, geçmiş sezonlarda oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çekti.
Daha önce Survivor 2023’te de yer aldı ve mücadeleci yapısıyla tanındı. Fitness ve medya sektöründe deneyim sahibi olan Ural, ada hayatındaki dayanıklılığıyla biliniyor.
28 ŞUBAT SURVİVOR'DA DOKUNULMAZ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de 28 Şubat Cumartesi akşamı oynanan haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde gönüllüler mavi takım galip geldi.
Nefes kesen kapışmada skor 12-8 oldu. Gönüllülere galibiyeti getiren kritik sayıyı Ramazan Sarı attı. Bu sonuçla mavi takım dokunulmazlığı kaparken, kırmızı takım (ünlüler) ada konseyine gitti.
28 ŞUBAT 2026 SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım konseyde oylama yaptı. Üçüncü eleme adayı Seren Ay Çetin olarak belirlendi (takım oylaması sonucu). Performans birincisi Mert Nobre ise dördüncü eleme adayı olarak Büşra'yı gösterdi.
Haftanın eleme adayları şöyle sıralandı:
• Beyza
• Seda
• Seren Ay Çetin
• Büşra
Halk oylamasıyla koruma altına alınanlar Beyza ve Seren Ay oldu. Düello elemelerinde Büşra ile Seda karşı karşıya gelecek; kaybeden yarışmacı adadan veda edecek.