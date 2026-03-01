Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
E-Gazete
Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular

2025 NATIXIS Küresel Emeklilik Endeksi duyuruldu. Raporda emekliler için en iyi ülkeyi belirlemede, 44 ülkenin emeklilik sistemleri, enflasyon oranları, gelir oranları, sağlık sistemleri, ve hayat kaliteleri kıyaslandı. Türkiye, 44 ülke arasında sondan 3. oldu...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 1

NATIXIS'in Küresel Emeklilik Endeksi raporunda, Türkiye 2025 senesinde yüzde 42 emeklilik kalitesi endeksiyle üçüncü kere üst üste emekliler için en kötü üçüncü ülke olarak seçildi.

Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 2

Tekil verilere bakıldığında Türkiye, sağlık indeksinde yüzde 65, emekli finansı endeksinde yüzde 47, maddi refah endeksinde yüzde yüzde 32, yaşam kalitesi endeksinde de yüzde 33 skor elde etti.

Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 3

Emeklilik sistemini, enflasyon ve faiz oranlarını baz alan emekli finansı endeksinde Türkiye yüzde 47 puanla 44 ülke arasından Rusya ile birlikte sonuncu oldu.

Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 4

NATIXIS'in paylaştığı, 2025 Global Emeklilik Endeksi'ne göre, dünyanın en iyi emeklilik ortamına sahip ülkeleri tespit edilirken, yalnızca yaşlı nüfusun yüzdesi alınmıyor. Ekonomik istikrar, sağlık sisteminin kalitesi, yaşam maliyeti ve genel yaşam standardı gibi faktörler de inceleniyor.

Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 5

Araştırmada 18 farklı gösterge inceleme altına alındı. emeklilik finansmanı (emekli maaş sistemleri, enflasyon, faiz oranları), maddi refah (kişi başı gelir, işsizlik, gelir eşitsizliği), sağlık (yaşam beklentisi, sağlık harcamaları, sağlık hizmetlerine erişim) ve yaşam kalitesi (çevre, mutluluk, biyolojik çeşitlilik).

Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 6

AVRUPA OYUNUN SAHİBİ

Emekli vatandaşlar için en iyi ilk 10 ülkeden 8'i Avrupa'dan. Norveç güçlü emeklilik sistemi, yüksek emekli maaşları düzeyi ve kaliteli yaşam koşulları sayesinde %83 puanla zirvede bulunuyor. Hemen peşinden İrlanda (%82) ve İsviçre (%81) geliyor.

Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 7

KUZEY AMERİKA HAYAL KIRIKLIĞI

Ortaya çıkan verilere göre, ABD 21. sırada, Kanada ise 20. sırada yerini aldı. Her iki ülke de sağlık sisteminin pahalılığı ve yaşam maliyetindeki yükselişle mücadele ediyor. Kanada'nın konut krizi sebebiyle 2024 yılına göre yedi basamak geriye düştüğü belirlendi.

Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular - Resim: 8

İŞTE EMEKLİ OLMAK İÇİN EN İYİ VE EN KÖTÜ ÜLKELER

Norveç

İrlanda

İsviçre

İzlanda

Danimarka

Hollanda

Avustralya

Almanya

Lüksemburg

Slovenya

Çekya

Yeni Zelanda

Singapur

Birleşik Krallık

Avusturya

İsrail

Belçika

İsveç

Malta

Kanada

ABD

Güney Kore

Finlandiya

Slovakya

Güney Kıbrıs

Japonya

Fransa

Polonya

İtalya

Litvanya

Portekiz

Estonya

Macaristan

Letonya

Meksika

Rusya

Şili

Yunanistan

İspanya

Brezilya

Çin

Türkiye

Kolombiya

Hindistan

Kaynak: Haber Merkezi
