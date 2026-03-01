NATIXIS'in Küresel Emeklilik Endeksi raporunda, Türkiye 2025 senesinde yüzde 42 emeklilik kalitesi endeksiyle üçüncü kere üst üste emekliler için en kötü üçüncü ülke olarak seçildi.
Emeklileri üzecek sıralama: Sondan 3. oldular
2025 NATIXIS Küresel Emeklilik Endeksi duyuruldu. Raporda emekliler için en iyi ülkeyi belirlemede, 44 ülkenin emeklilik sistemleri, enflasyon oranları, gelir oranları, sağlık sistemleri, ve hayat kaliteleri kıyaslandı. Türkiye, 44 ülke arasında sondan 3. oldu...Derleyen: Baran Yalçın
Tekil verilere bakıldığında Türkiye, sağlık indeksinde yüzde 65, emekli finansı endeksinde yüzde 47, maddi refah endeksinde yüzde yüzde 32, yaşam kalitesi endeksinde de yüzde 33 skor elde etti.
Emeklilik sistemini, enflasyon ve faiz oranlarını baz alan emekli finansı endeksinde Türkiye yüzde 47 puanla 44 ülke arasından Rusya ile birlikte sonuncu oldu.
NATIXIS'in paylaştığı, 2025 Global Emeklilik Endeksi'ne göre, dünyanın en iyi emeklilik ortamına sahip ülkeleri tespit edilirken, yalnızca yaşlı nüfusun yüzdesi alınmıyor. Ekonomik istikrar, sağlık sisteminin kalitesi, yaşam maliyeti ve genel yaşam standardı gibi faktörler de inceleniyor.
Araştırmada 18 farklı gösterge inceleme altına alındı. emeklilik finansmanı (emekli maaş sistemleri, enflasyon, faiz oranları), maddi refah (kişi başı gelir, işsizlik, gelir eşitsizliği), sağlık (yaşam beklentisi, sağlık harcamaları, sağlık hizmetlerine erişim) ve yaşam kalitesi (çevre, mutluluk, biyolojik çeşitlilik).
AVRUPA OYUNUN SAHİBİ
Emekli vatandaşlar için en iyi ilk 10 ülkeden 8'i Avrupa'dan. Norveç güçlü emeklilik sistemi, yüksek emekli maaşları düzeyi ve kaliteli yaşam koşulları sayesinde %83 puanla zirvede bulunuyor. Hemen peşinden İrlanda (%82) ve İsviçre (%81) geliyor.
KUZEY AMERİKA HAYAL KIRIKLIĞI
Ortaya çıkan verilere göre, ABD 21. sırada, Kanada ise 20. sırada yerini aldı. Her iki ülke de sağlık sisteminin pahalılığı ve yaşam maliyetindeki yükselişle mücadele ediyor. Kanada'nın konut krizi sebebiyle 2024 yılına göre yedi basamak geriye düştüğü belirlendi.
İŞTE EMEKLİ OLMAK İÇİN EN İYİ VE EN KÖTÜ ÜLKELER
Norveç
İrlanda
İsviçre
İzlanda
Danimarka
Hollanda
Avustralya
Almanya
Lüksemburg
Slovenya
Çekya
Yeni Zelanda
Singapur
Birleşik Krallık
Avusturya
İsrail
Belçika
İsveç
Malta
Kanada
ABD
Güney Kore
Finlandiya
Slovakya
Güney Kıbrıs
Japonya
Fransa
Polonya
İtalya
Litvanya
Portekiz
Estonya
Macaristan
Letonya
Meksika
Rusya
Şili
Yunanistan
İspanya
Brezilya
Çin
Türkiye
Kolombiya
Hindistan