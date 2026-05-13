Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı’nın Spor Masası programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TAHKİM KURULU KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hacıosmanoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin TFF Tahkim Kurulu ile ilgili kararına değindi.

Tahkim Kurulu’nun seçimle gelmesi konusunun 7-8 Haziran’daki mali genel kurulda gündeme alınacağını belirten Hacıosmanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin karar metnindeki bazı ifadelerin risk oluşturduğunu söyledi.

'UEFA VE FIFA'NIN HABERİ OLURSA BİZİ UZUN SÜRE ASKIYA ALIRLAR'

Hacıosmanoğlu, “Raporda çok atıflar var. Anayasa Mahkemesi başkanımıza da söyledim. Onlardan UEFA ve FIFA’nın haberi olursa bizi ülke olarak uzun süre askıya alırlar. Futbol olarak UEFA ve FIFA’ya bağlıyız. O kadar fazla içine girmeyeceksiniz. Raporda kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler de var. Bu kelimeler çok tehlikeli. Federasyon özerktir ve UEFA ile FIFA’ya bağlıdır.” dedi.

'FAZLA SESLENDİRMEYELİM CEFERIN DUYMASIN'

Programın sunucusu ise bunun üzerine “O zaman fazla seslendirmeyelim, Ceferin bizi duymasın” ifadelerini kullandı.