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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Güvenpark'ta adalet nöbetini sürdüren terörle mücadele er gazileri, taleplerinin karşılanmaması üzerine eylemlerini yeni bir aşamaya taşıdı. Gaziler Platformu, bugün itibarıyla açlık grevine başladıklarını açıkladı.

Rütbesiz oldukları gerekçesiyle birçok sosyal ve özlük hakkından yararlanamadıklarını belirten er gazileri, haklarının diğer gazilerle eşitlenmesini talep ediyor. Uzun süredir Güvenpark'ta eylem yapan gaziler, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

"TALEPLERİMİZE ÇÖZÜM ÜRETİLMEDİ"

Gaziler Platformu tarafından yapılan açıklamada, taleplerinin uzun süredir karşılıksız kaldığı belirtilerek, "Terörle mücadele er gazileri olarak Ankara Güvenpark'ta sürdürdüğümüz adalet mücadelemizde taleplerimize çözüm üretilmemesi nedeniyle bugün saat 10.00 itibarıyla açlık grevimiz başlamıştır." denildi.

EYLEMİN SÜRESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Platform, açlık grevinin ne kadar süreceğine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. Gazilerin Güvenpark'taki adalet nöbeti ve hak arayışının ise devam ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Terörle mücadelede yaralanan er gazileri, rütbesiz oldukları gerekçesiyle diğer gazilere tanınan bazı özlük ve sosyal haklardan yararlanamadıklarını belirterek Ankara Güvenpark'ta adalet nöbeti başlatmıştı.