Altın için 1.800 dolar şoku: Duyan kuyumcuya koşacak... İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube videosunda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde yatırımcılar için yol haritasını çizdi.
Altın piyasasının gözü yarın saat 21.00’de açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, Fed öncesi piyasalardaki sessizliği yorumlarken, altın yatırımcısını özellikle "işçilik" maliyetleri konusunda uyardı.Derleyen: Süleyman Çay
Piyasanın dar bir bant aralığına sıkıştığını belirten Memiş, gram altın ve külçe altın tarafındaki gizli maliyetlere dikkat çekti.
Fed’in faiz kararı öncesinde piyasaların "bekle-gör" moduna geçtiğini ifade eden İslam Memiş, kritik seviyeleri şu sözlerle özetledi:
"Yarın saat 21.00’e kadar bu sessizlik korunur. Piyasa net bir sinyal verdi: Fed’den faiz indirimi gelirse yükselirim; ancak pas geçilirse veya sürpriz bir artış olursa 4.850 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabilir."
Kapalıçarşı piyasasındaki makas aralıkları ve işçilik bedellerindeki sert düşüşe vurgu yapan Memiş, Ocak ayı ile güncel rakamları kıyasladı.
Ocak ayında 1 kilogram külçe altında 14 bin 500 dolar olan işçilik maliyetlerinin, bugün bin 800 dolar bandına kadar gerilediğini belirtti.
Memiş, "Ocak ayında yüzde 14 civarında olan işçilikler şu an yüzde 1’e kadar geriledi. Ramazan rehavetiyle altın şu an çok ucuz. Bu önemli bir gelişme, sakın es geçmeyin" dedi.
Yatırımcıyı bekleyen asıl tehlikenin yaz aylarında tekrar artacak maliyetler olduğunu hatırlatan uzman isim, şu öngörüde bulundu:
"Şu an piyasa değerinde olan işçiliksiz altın bulmak büyük şans. Ancak Mayıs ve Haziran ayları itibarıyla o 5.000 - 6.000 dolarlık devasa işçilik maliyetleri tekrar karşımızda olacaktır. Bu dönemi iyi değerlendirmek gerekiyor."
Piyasalarda son durum;
Ons altın: 5 bin 8 dolar
Gram altın: 7 bin 115 TL
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.