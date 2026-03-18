18 Mart 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor Yapay zeka Eyüpspor-Trabzonspor maçının sonucunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, Eyüpspor ile İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’nin haftayı 3 puanla kapatmasının ardından Karadeniz ekibi galibiyet alabilecek mi? Yapay zekaya maçın skorunu sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında Trabzonspor bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe’nin 3 puan kazandığı haftada bordo-mavili ekibin neler yapacağı merak konusu oldu. Yapay zekaya maçın skorunu sorduk.

YAPAY ZEKA ANALİZİ

Eyüpspor, ligde alt sıralarda yer alırken istikrarsız performansı ve savunma hatalarıyla dikkat çekiyor. İç sahada oynayacak olmaları bir avantaj olsa da, güçlü rakiplere karşı direnç konusunda sorun yaşıyorlar.

Kısıtlı kadroyla direnmeye çalışsalar da bu maçta işleri zor oalacaktır.

Trabzonspor ise formda bir görüntü sergiliyor. Hücum hattı etkili, geçiş oyunlarında başarılı ve oyun kontrolünü elinde tutabilen bir ekip.

Deplasmanda oynamalarına rağmen maçın temposunu belirleyen taraf olmaları bekleniyor.

Karşılaşmanın kilidi orta saha mücadelesi olacak. Eyüpspor oyunu yavaşlatıp denge kurabilirse sürpriz ihtimali doğabilir.

Trabzonspor’un erken gol bulması halinde maçın kontrolünü tamamen ele geçirmesi muhtemel.

SKOR TAHMİNİ

Eyüpspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor galibiyet alırsa puanını 60’a çıkararak Fenerbahçe ile eşitlenecek.

Kaynak: Spor Servisi
