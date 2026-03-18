TV8 ekranlarının efsaneleşen yarışması Survivor 2026, hem teknolojik yenilikleri hem de parkurdaki kıyasıya rekabetiyle televizyon tarihine geçecek bir haftayı geride bırakıyor.
Survivor’da bir ilk: Orkun Işıtmak adaya geldi, dengeler değişti
Acun Ilıcalı’nın "oyun artık başka bir seviyeye taşınıyor" diyerek duyurduğu gizemli hamle, adaya ayak basan sürpriz konukla birlikte deşifre oldu. Haftanın ikinci eleme adayı belli oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Acun Ilıcalı’nın günlerdir merakla beklenen "dengeleri değiştirecek joker aday" açıklaması, ünlü YouTuber Orkun Işıtmak’ın adaya ayak basmasıyla netlik kazandı.
ADAYA "YÜKSEK TEKNOLOJİ" ÇIKARTMASI
Yarışmanın seyrini kökten değiştirecek büyük sürpriz, Işıtmak’ın açıklamasıyla izleyiciyi şaşırttı. Survivor’ın yeni "joker adayı" bir insan değil, yapay zeka modellerinden biri olan Google Gemini oldu.
Orkun Işıtmak, Gemini’ın bundan sonraki süreçte hem Acun Ilıcalı’ya hem de prodüksiyona stratejik destek sağlayacağını belirterek; oyunların kurgusundan kritik analizlere kadar yapay zekanın devrede olacağını müjdeledi.
DOKUNULMAZLIK PARKURUNDA KIRMIZI TAKIM RÜZGARI
Survivor 2026’nın 17 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde, fiziksel ve psikolojik sınırların zorlandığı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
Nefes kesen mücadelelerin ardından gülen taraf yine Kırmızı Takım oldu. Üst üste gelen galibiyetlerle moral depolayan Kırmızı Takım, konsey stresinden bir kez daha uzak kalmayı başardı.
POTAYA GİDEN İSİMLER NETLEŞİYOR
Mavi Takım cephesinde ise yenilginin ardından hüzün ve stratejik tartışmalar hakimdi.
İlk dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım, haftanın ilk adayı olarak Engincan'ı potaya göndermişti.
Dün gece kaybedilen ikinci oyunun ardından yapılan ada konseyinde ise oylama sonuçları açıklandı.
Haftanın 1. eleme adayı Engincan
2. eleme adayı ise Barış Murat Yağcı oldu.