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Geçtiğimiz haftayı kayıpla kapatan gümüş, yeni haftaya toparlanma sinyalleriyle başladı. Piyasaların odağında 15-16 Eylül'deki kritik Fed faiz kararı yer alırken, uluslararası dev banka UBS değerli metal için iddialı fiyat tahminlerini korudu.

Ekonomi bültenlerinde ve yatırımcı radarlarında bu hafta gümüşün yön arayışı geniş yer tutuyor. Geçen haftaki sert düşüşlerin ardından cuma günü yüzde 1,64’lük bir ivme yakalayarak ons başına 64,48 dolara kadar tırmanan gümüş, haftalık bazdaki yüzde 2,6’lık kaybını tam olarak silemedi. Yeni işlem haftasının açılışında ise ons gümüş 63,86 dolar seviyelerinde fiyatlanırken, iç piyasada gram gümüş 100,12 TL’den el değiştirdi.

UBS'İN HEDEFİ NET: KADEMELİ YÜKSELİŞLE 80 DOLAR

Piyasalardaki yüksek volatiliteye rağmen İsviçre merkezli banka UBS, gümüş projeksiyonlarında geri adım atmadı. Bankanın hazırladığı rapora göre, değerli metalin kademeli bir yükseliş trendine girmesi öngörülüyor.

Kurumun gümüş için belirlediği yol haritası Aralık 2026 yılında 70 dolar olarak şekillenirken Mart ve Haziran 2027 yılı için ise 75 dolar olarak belirlendi. Eylül 2027 yılı için ise 80 dolar tahmin edildi.

Bu projeksiyon dikkate alındığında; UBS'in yıl sonu 70 dolarlık hedefi, gümüşün mevcut fiyatlar üzerinden yaklaşık yüzde 8,6 değer kazanacağına işaret ediyor. 2027 Eylül'ü için öngörülen 80 dolarlık zirve ise yatırımcısına mevcut seviyeden yüzde 24'lük bir prim potansiyeli sunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED MASASINDA

Gümüşün hem kısa hem de orta vadedeki kaderini tayin edecek asıl gelişme ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısı olacak.

UBS analistlerine göre, masada 25 baz puanlık bir faiz artırım seçeneği güçlü bir şekilde duruyor. Ancak piyasalar açısından asıl kırılma noktası faiz oranının kendisi değil; karar metni ve toplantı sonrası verilecek sözlü yönlendirmelerin tonu olacak.

DOLARIN SEYRİ GÜMÜŞÜN ROTASINI ÇİZECEK

Toplantıdan çıkacak "şahin" veya "güvercin" mesajlar, gümüş fiyatlarındaki destek ve direnç seviyelerini yeniden şekillendirecek. UBS’in temel senaryosunda, dolara küresel çapta geniş bir destek sağlayacak sertlikte "şahin" bir faiz adımı beklenmiyor.

Beklentiler doğrultusunda doların küresel piyasalarda aşırı güçlenmemesi, gümüş fiyatlarının yeniden güçlü bir toparlanma trendine girmesini destekleyecek en önemli faktör olarak değerlendiriliyor.