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2026 yılına hızlı bir yükselişle başlayan gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşanıyor. Küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı, 14 Ekim işlemlerinde 58,50 dolar seviyesine kadar düştü. Böylece fiyatlar yaklaşık son 10 haftanın en düşük seviyelerine yaklaştı.

Ocak ayında 121 dolarla rekor seviyeyi test eden gümüşte, zirveden yaşanan kayıp yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı. Değerli metaldeki sert düşüşte küresel tahvil faizlerinin yüksek seyri, doların gücü ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gümüşün aynı zamanda sanayide kullanılan önemli bir ham madde olması, fiyat hareketlerini altından farklı dinamiklere de açık hale getiriyor. Özellikle teknoloji yatırımlarına ve endüstriyel tüketime ilişkin beklentiler, yatırımcıların gümüş fiyatlamasında belirleyici unsurlar arasında bulunuyor.

YÜKSEK FAİZLER GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

Küresel tahvil piyasalarında getirilerin yüksek seviyelerde kalması, gümüş üzerindeki satış baskısını artıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Faiz getirisi sunmayan gümüş, tahvil gibi düzenli getiri sağlayan yatırım araçlarının cazibesinin arttığı dönemlerde baskıyla karşılaşabiliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 13 Ekim'de yüzde 5,22 civarında kapanması, sabit getirili varlıklara yönelik ilginin arttığına işaret eden gelişmeler arasında gösteriliyor. ABD tahvil fonlarına ekim ayının başından itibaren yaklaşık 14 milyar dolarlık giriş gerçekleştiği de ifade ediliyor.

Tahvil getirilerinin yüksek kalması, yatırımcıların portföy tercihlerini etkileyerek değerli metallere yönelik talebi sınırlayabiliyor. Bu durum, gümüşteki fiyat hareketlerinin yalnızca arz ve talep dengesiyle açıklanamayacağını ortaya koyuyor.

GÜÇLÜ DOLAR VE FED BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLUYOR

Gümüş fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer unsur da doların seyri. ABD para biriminin güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirebiliyor.

Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesiyle güçlenen enflasyon endişeleri de Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentileri etkiliyor. Enflasyon baskısının devam etmesi ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği düşüncesi, faiz getirisi olmayan gümüşün cazibesini azaltabiliyor.

Piyasalardaki bu gelişmeler, gümüş fiyatlarında aşağı yönlü baskının devam etmesine neden olabilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor. Ancak fiyatların bundan sonraki seyri, para politikası beklentilerinin yanı sıra sanayi talebi ve küresel ekonomik görünüm gibi faktörlere de bağlı olacak.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA YAVAŞLAMA ENDİŞESİ

Gümüşün sanayide yaygın olarak kullanılması, fiyatları teknoloji sektöründeki gelişmelere karşı da hassas hale getiriyor. Son dönemde teknoloji hisselerinde yaşanan dalgalanmalar ve yapay zekâ yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin tartışmalar, sanayi talebi beklentileri üzerinde etkili oluyor.

Veri merkezleri, elektronik sistemler ve teknoloji altyapısı gibi alanlarda yapılacak yatırımlar, gelecekteki gümüş tüketimi açısından önem taşıyor. Yapay zekâ yatırımlarında olası bir yavaşlama, bu alanlara yönelik büyüme beklentilerini zayıflatabilir.

Bununla birlikte teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, gümüş tüketiminin fiilen azaldığını tek başına göstermiyor. Buradaki olası etki öncelikle gelecekteki talebe ilişkin beklentiler üzerinden ortaya çıkıyor.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Gümüş fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen piyasada arz açığı beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Silver Institute tarafından nisan ayında yayımlanan 2026 raporunda, gümüş piyasasında üst üste altıncı yılda da arz açığı yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, 2021-2026 dönemindeki birikimli arz açığının 762,1 milyon ons seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu beklenti, piyasada tüketimin mevcut arzı aşmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

Ancak arz açığı, gümüş fiyatlarının sürekli yükseleceği anlamına gelmiyor. Faiz oranları, doların seyri, yatırımcıların risk iştahı ve sanayi talebine yönelik beklentiler, fiyatlar üzerinde farklı yönlerde etkiler oluşturabiliyor.

GÜNEŞ PANELLERİNDE GÜMÜŞ TÜKETİMİNE DİKKAT

Gümüş talebini etkileyen gelişmeler arasında güneş paneli üretimindeki değişimler de bulunuyor. Fotovoltaik sektöründe üreticilerin panel başına kullanılan gümüş miktarını azaltmaya çalışması ve alternatif malzemelere yönelmesi, sektördeki gümüş tüketimini baskılayabiliyor.

Mücevher talebindeki düşüş beklentisi de tüketim görünümünü etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Buna karşılık otomotiv ve elektronik sektörlerinin gümüş kullanımını desteklemesi bekleniyor.

Böylece gümüş piyasasında iki farklı dinamik öne çıkıyor: Arz açığının devam edebileceğine yönelik beklentiler fiyatları destekleyebilirken yüksek faizler, güçlü dolar ve sanayi talebine ilişkin soru işaretleri aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor.

Gümüşün bundan sonraki seyrinde bu faktörlerin hangisinin daha ağır basacağı belirleyici olacak.