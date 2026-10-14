Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama

Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri...

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama - Resim: 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

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Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama - Resim: 2

Takımların Avrupa kupalarında kaç eleme oynayacağını belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması ise yeniden gündemin öne çıkan konuları arasına girdi.

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Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama - Resim: 3

Avrupa kupalarındaki maçların tamamlanmasıyla Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri merak konusu oldu.

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Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama - Resim: 4

İşte Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri...

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Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama - Resim: 5

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

1- İngiltere | 104.019 puan

2- İtalya | 88.589 puan

3- İspanya | 83.993 puan

4- Almanya | 81.973 puan

5- Fransa | 69.153 puan

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Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama - Resim: 6

6- Portekiz | 66.150 puan

7- Belçika | 59.450 puan

8- Hollanda | 52.562 puan

9- TÜRKİYE | 50.275 puan

10- Çekya | 45.125 puan

11- Polonya | 45.125 puan

12- Yunanistan | 45.012 puan

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