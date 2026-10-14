Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
Türkiye'nin UEFA ülke puanı belli oldu: İşte güncel sıralama
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri...Kaynak: Haber Merkezi
Takımların Avrupa kupalarında kaç eleme oynayacağını belirleyen UEFA ülke puanı sıralaması ise yeniden gündemin öne çıkan konuları arasına girdi.
Avrupa kupalarındaki maçların tamamlanmasıyla Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri merak konusu oldu.
İşte Türkiye'nin puanı ve sıralamadaki yeri...
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
1- İngiltere | 104.019 puan
2- İtalya | 88.589 puan
3- İspanya | 83.993 puan
4- Almanya | 81.973 puan
5- Fransa | 69.153 puan
6- Portekiz | 66.150 puan
7- Belçika | 59.450 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- TÜRKİYE | 50.275 puan
10- Çekya | 45.125 puan
11- Polonya | 45.125 puan
12- Yunanistan | 45.012 puan