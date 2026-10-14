En düşük emekli maaşı için 8 kurum rakam verdi

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 761 liraya yükselecek.

En düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 378 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 527 liradan 33 bin 841 liraya ulaşacak.