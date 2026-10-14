En düşük emekli maaşı için 8 kurum rakam verdi

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı maaş zammında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?
Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı maaş zammında 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre hesaplanacak. Memurların maaş artışında ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam ile enflasyon farkı dikkate alınacak.
Kesin zam oranlarının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.
ÜÇ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,57 OLDU
2026'nın ikinci yarısına ilişkin açıklanan ilk üç aylık veriler, temmuzda yüzde 1,78, ağustos ve eylülde ise yüzde 1,84 enflasyon gerçekleştiğini gösterdi. Böylece üç aylık enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı.
Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,57'lik zam oranı oluştu. Memurlar açısından ise mevcut üç aylık enflasyon, toplu sözleşme zammını aşan bir enflasyon farkı oluşması için yeterli olmadı. Enflasyon farkı hakkının doğması için yüzde 1,36 daha enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor.
8 KURUMUN 2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kurumların 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 28,80 ile yüzde 30 arasında sıralanıyor. Tahminler, yılın ikinci yarısında oluşabilecek enflasyon ve buna bağlı maaş artışları açısından farklı senaryolar ortaya koyuyor.
Kuveyt Türk Yatırım : Yüzde 28,80
Alnus Yatırım : Yüzde 28,88
OYAK Yatırım : Yüzde 29,20
Tacirler Yatırım : Yüzde 29,20
İş Yatırım : Yüzde 29,50
Garanti BBVA : Yüzde 30,00
Akbank : Yüzde 30,00
Gedik Yatırım : Yüzde 30,00
KUVEYT TÜRK YATIRIM'A GÖRE ZAM ORANLARI
Kuveyt Türk Yatırım'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,80 seviyesinde bulunuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,38 olması bekleniyor.
Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,38, memurların zam oranı ise yüzde 7,34 olarak hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 761 liraya yükselecek.
En düşük memur maaşı 70 bin 224 liradan 75 bin 378 liraya çıkacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 31 bin 527 liradan 33 bin 841 liraya ulaşacak.
ALNUS YATIRIM'IN TAHMİNİ YÜZDE 28,88
Alnus Yatırım, 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,88 olacağını öngörüyor. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,45 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Söz konusu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,45, memurların ise yüzde 7,4 oranında zam alacağı hesaplanıyor
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
En düşük emekli maaşı 25 bin 777 liraya yükselecek.
En düşük memur maaşı 75 bin 420 liraya çıkacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 33 bin 889 liraya ulaşacak.
OYAK VE TACİRLER YATIRIM'DAN YÜZDE 29,20 TAHMİNİ
OYAK Yatırım ve Tacirler Yatırım'ın 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,20 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,72 olması bekleniyor.
Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9,72, memurların zam oranı ise yüzde 7,67 olarak hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
En düşük emekli maaşı 25 bin 841 liraya yükselecek.
En düşük memur maaşı 75 bin 610 liraya çıkacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 33 bin 945 liraya ulaşacak.
İŞ YATIRIM'IN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ
İş Yatırım'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,50 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,97 olması öngörülüyor.
Hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9,97, memurların ise yüzde 7,91 oranında zam alması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
En düşük emekli maaşı 25 bin 900 liraya yükselecek.
En düşük memur maaşı 75 bin 778 liraya çıkacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 20 liraya ulaşacak.
GARANTİ BBVA, AKBANK VE GEDİK YATIRIM'IN TAHMİNİ YÜZDE 30
Garanti BBVA, Akbank ve Gedik Yatırım'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30 olarak öne çıkıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,4 olması bekleniyor.
Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,4, memurların zam oranı ise yüzde 8,34 olarak hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
En düşük emekli maaşı 26 bin 1 liraya yükselecek.
En düşük memur maaşı 76 bin 80 liraya çıkacak.
En düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 156 liraya ulaşacak
KESİN ZAM ORANLARI İÇİN SON ÜÇ AY BEKLENECEK
Kurumların yıl sonu enflasyon tahminleri, memur ve emeklilerin ocak ayında alabileceği zam oranlarına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor. Tahminler yüzde 28,80 ile yüzde 30 arasında değişirken, hesaplanan zam oranları da bu beklentilere göre farklılaşıyor.
Ancak burada yer alan oranlar kesinleşmiş maaş zamları değil, kurumların enflasyon tahminlerine dayalı hesaplamalar. Kesin oranların belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.