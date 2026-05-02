Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku’nun akıbetine dair soruşturma sürecini değerlendiren Avukat Ali Çimen, adli makamlara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bilirkişi raporları ve şüpheli ifadelerine ulaşmak için defalarca başvuru yaptıklarını belirten Çimen, yasal hakları olmasına rağmen dosyalara erişimlerinin engellendiğini ileri sürdü.

GİZLİLİK KARARI YOK, AMA BELGELER "SIR" GİBİ SAKLANIYOR

Dosyada resmi bir gizlilik kararı bulunmadığına dikkat çeken Avukat Çimen, taraflar arasındaki eşitsizliği şu sözlerle özetledi:

“Şüphelilere verilen ifade tutanakları, maktul vekiline verilmiyor. Şüpheli tarafın ulaşabildiği belgelere mağdur tarafın erişememesi kabul edilemez. Bu durum adil yargılanma ilkesine açıkça aykırıdır.”

"YİNE BAŞA MI DÖNDÜK?"

Sürecin tıkanmasına ve taleplerin yanıtsız bırakılmasına sosyal medya üzerinden de tepki gösteren Çimen, “Yine yanıtlanmayan talepler… Başa mı döndük?” ifadelerini kullandı. Bu engellemelerin kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirten avukat, mevcut tutumun "sınırlı ve eksik bir yargılama" endişesini körüklediğini vurguladı.

EKSİK YARGILAMA ENDİŞESİ

Avukat Ali Çimen’e göre, mağdur tarafın dosyadan uzak tutulması sadece savunma hakkını kısıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda dosyanın aydınlatılmasını da imkansız hale getiriyor. Kamuoyu, uzun süredir çözülemeyen Gülistan Doku soruşturmasında yargı makamlarının erişim engeli iddialarına vereceği yanıtı bekliyor.