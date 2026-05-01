Tunceli’de 6 yıldır kayıp olan ve öldürüldüğü değerlendirilen Gülistan Doku’nun bulunması için soruşturma devam ediyor.

Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüyle ilgili 6 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisinin de olduğu 12 kişi tutuklanırken, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i savunduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Soylu, Gülistan Doku soruşturması hakkında tv100’e açıklamalar yaptı. Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın Soylu’nun açıklamalarını canlı yayında anlattı.

Soylu, Gülistan Doku’nun öldürülmesinin toplumda derin yaralar açtığını belirterek, cinayetin sonuna kadar araştırılması gerektiğini söyledi. Soylu “Bu cinayeti çözmek devletin namus borcudur” dedi. Solu, sadece cinayeti işleyenin değil olayı örtbas edenlerin de üstüne gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Soylu, “Hiç kimsenin makam, mevki ve kamu gücü kızımızın hayatından daha kıymetli değildir. Bu soruşturmanın ucu nereye kadarsa gitmelidir” şeklinde konuştu.

“O ŞÜPHELİYİ YURT DIŞINDAN SÜLEYMAN SOYLU GETİRTTİ”

Sinan Burhan’ın Soylu’nun açıklamalarını anlattığı sırada araya giren Gazeteci Barış Yarkadaş, cinayetin Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde işlendiğini belirterek, o dönem Meclis’teki AK Partili milletvekillerinin, son soruşturmada tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e sahip çıktığını söyledi.

Yarkadaş, o dönem CHP’de milletvekili olan Polat Şaroğlu’nun Meclis’e verdiği ve yanıtsız kalan Soru önergesini yeniden gündeme getirdi. Yarkadaş, Soru önergesinden yola çıkarak, Gülistan Doku’nun sevgilisi olarak değerlendirilen şüphelinin nasıl yurt dışına kaçtığını sordu.

Sinan Burhan ise söz konusu şüpheliyi yurt dışından Süleyman Soylu’nun getirttiğini söyledi. Burhan, “Madem üzeri örtülecek bir durum vardı, neden Soylu getirtti?” dedi.

Burhan’ın ‘Neden sizin üzerinize geliyorlar?’ sorusu üzerine Soylu “Ben ne zaman ABD ve İsrail ile ilgili bir açıklama yapsam Türkiye’nin bağımsızlığından bahsetsem benim üzerime geliyorlar” şeklinde yanıt verdi.

Burhan, Türkiye’ye gelen Zeinal Abakarov’un Antalya’da polis nezaretinde olduğunu belirterek, Tunceli’ye güvenlik gerekçesi ile götürülmediğini söyledi.

SOYLU TELEFONDA ANLATTI

Sonrasında tv 100 canlı yayınına telefonla bağlanan Soylu Gülistan Doku’nun kaybolduğu değerlendirilen bölgede yaklaşık 100 gün arandığını belirterek söz konusu bölgede genç kadına ait eşyalar bulunduğunu söyledi. Soylu, genç kadının kaybolmasından kısa bir süre sonra kendisine ya da çevresine ailesinin ulaştığını düşündüğünü belirterek soruşturmada bir gariplik olduğunu söylediklerini anlattı.

Soylu, Zeinal Abakarov’un 6 Ocak’ta ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldığını ve sonrasında akşam saatlerinde yeniden şüpheli sıfatı ile ifadesi alınarak serbest bırakıldığını söyledi. Soylu, Abakarov’un 9 Ocak’ta yurt dışına çıktığını belirterek, ailenin Abakarov’un tek şüpheli olduğunu belirterek, Türkiye’ye getirilmesini istediğini kaydetti.

Bütün soruşturmaların savcılık tarafından yürütüldüğünü belirterek kendisinin bu konuda bir yetkisi olmadığını söyledi. Soylu, mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı koymadığını belirterek “Hatırladığım kadarıyla vali veya emniyet müdürünü aramışımdır. ‘Bunu getireceksiniz’ dedim” şeklinde konuştu. Soylu, Abakarov’un gelmemesi durumunda polis memuru olan babasını ihraç edeceğini, Dağıstanlı annesini iste Geri Gönderme Merkezi’ne göndereceğini söylediğini aktardı.

Eski İçişleri Bakanı Soylu, o dönemki yetkisi ile Abakarov’un annesine yurt dışı çıkış yasağı koyduklarını babaya ve oğlu da yurt dışına çıkış yasağı koyduklarını söyledi.

Soylu kurulan özel ekibin ilk olarak Gülistan Doku’nun ailesi ile görüştüğünü ve ekibin görev süresi boyunca 212 kişiden bilgi aldığını anlattı. Soylu, özel ekibin Abakarov’un telefon kayıtlarının alınmadığını tespit ettiğini belirtti.

Gülistan Doku’nun ailesi ile Ankara’da yüz yüze görüştüğünü vurgulayan Soylu, ailenin barajın aranmasına devam etmesini istediğini söyledi. Soylu, gelen talep üzerine barajın su seviyesinin düşürülerek araştırma yapıldığını söyledi. Ancak sonrasında barajın tam seviye boşaltılarak arandığını kaydederek tüm aramalara rağmen genç kadının bulunamadığını söyledi.