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Kaynak: AA

Giresun'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine 3 gün süreyle yasak getirildi.

Giresun Valiliğince yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

TÜM SAHİL VE PLAJLARDA GEÇERLİ OLACAK

Can güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki tüm sahil ve plajlarda 3 gün boyunca denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Yasak, Giresun genelindeki tüm sahil ve plajları kapsayacak.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Valilik, vatandaşlardan can güvenliğinin korunması için görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Olumsuz hava ve deniz koşullarının 31 Ağustos'a kadar etkili olması bekleniyor.