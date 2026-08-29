Giresun'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine 3 gün süreyle yasak getirildi.

Giresun Valiliğince yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği bildirildi.

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TÜM SAHİL VE PLAJLARDA GEÇERLİ OLACAK

Can güvenliğinin korunması amacıyla il genelindeki tüm sahil ve plajlarda 3 gün boyunca denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Yasak, Giresun genelindeki tüm sahil ve plajları kapsayacak.

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VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI

Valilik, vatandaşlardan can güvenliğinin korunması için görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Olumsuz hava ve deniz koşullarının 31 Ağustos'a kadar etkili olması bekleniyor.