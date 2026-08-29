Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), perakende doğal gaz satışında esas alınan yatırım tavanları başta olmak üzere birçok enerji tesisinin hizmet tarifesinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurul kararları kapsamında iki ana dağıtım şirketinin yatırım tavanları revize edildi.

SELÇUK DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ

Şirketin 2022-2026 dönemini kapsayan perakende satış tarifelerindeki 2026 yılı yatırım tavanı 6 milyon 417 bin 864 TL olarak kaydedildi. İlave yatırım tavanları ise sırasıyla 12 milyon TL ve 43 milyon TL olarak güncellendi.

KARGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ

Şirketin cari yıla ilişkin yatırım tavanı 64 milyon 945 bin 598 TL olarak tespit edildi. İlave yatırım tavanları ise 31 milyon 986 bin 273 TL ve 63 milyon 587 bin 495 TL olarak duyuruldu.

ANTALYA'DAKİ ASKERİ TESİSLERDE YENİ AKARYAKIT VE HAVACILIK YAKITI TARİFESİ

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı'nın Antalya'daki tesislerine ilişkin iletim, depolama ve teslimat tarifeleri tadil edilerek onaylandı. Tüm yeni tarifelerin 1 Eylül itibarıyla geçerli olacağı açıklandı.

İLETİM BEDELİ

Antalya'daki iki depo arasındaki akaryakıt boru hattı üzerinden gerçekleştirilecek havacılık yakıtları iletiminde metreküp başına KDV hariç 164,97 TL hizmet bedeli uygulanacak.

DEPOLAMA BEDELİ

Konyaaltı ilçesindeki TF-6 Antalya Tank Çiftliği Deposu'nda havacılık yakıtları için günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına KDV hariç 3,27 TL olarak belirlendi.

TESLİM ALMA VE TESLİM ETME ÜCRETLERİ

Aynı tesiste teslim alma ve teslim etme hizmetlerinde KDV hariç olmak üzere deniz araçları için metreküp başına 75,77 TL, kara araçları için ise metreküp başına 90,90 TL ücret alınacak.

HATAY DÖRTYOL LPG TESİSİNDE DEPOLAMA VE DOLUM GÜNCELLEMELERİ

EPDK, Pet Gaz AŞ'nin Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işlettiği LPG terminalinin depolama tarifesini de tadil ederek karara bağladı.

Söz konusu tesis içerisinde LPG karışımı ve otogaz için uygulanacak günlük depolama bedeli ton başına 24 TL olarak belirlendi. Teslim alma ve teslim etme hizmetlerinin her biri için ise ton başına 310 TL ücret öngörüldü. Belirlenen tüm fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.