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Romanya'nın Köstence kentinde akıllara durgunluk veren, trajik bir olay yaşandı. Belona Plajı'nda gün içinde boğulma tehlikesi geçirerek cankurtaranlar tarafından tam üç kez denizden çıkarılan 62 yaşındaki bir turist, uyarılara aldırış etmeyip dördüncü kez yasaklı bölgede suya girince hayatını kaybetti.

Köstence’nin popüler sahillerinden Belona Plajı, tehlikeli dalgalar ve kırmızı bayrak uyarılarına rağmen denize girmekte ısrar eden bir turistin acı sonuna sahne oldu. Gün boyu yaşanan hareketli anlar, akşam saatlerinde yerini yasa bıraktı.

DÖRDÜNCÜ KEZ GİRDİ

Dış basında yer alan habere göre; 62 yaşındaki turist, denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle yüzmenin yasaklandığını gösteren kırmızı bayrak uyarısını dikkate almadı.

Şahıs, gün içerisinde aynı plajda üç farklı zamanda boğulma tehlikesi atlattı. Her seferinde cankurtaranların erken müdahalesiyle hayata tutundurulan turist, tüm sözlü uyarılara rağmen denizden uzaklaşmayı reddetti.

Uyarıları hiçe sayarak dördüncü kez dalgalı suya giren adam, kısa süre sonra bilincini kaybetti. Sudan çıkarılan turiste sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı ve müdahale yapılsa da maalesef kurtarılamadı.

KARADENİZ KIYILARINDA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bu trajik olay, Romanya sahillerindeki "yasaklı bölge" ihlallerinin ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Rumen yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya göre; sadece bu sezon içerisinde ülkenin Karadeniz kıyılarında, resmi uyarılara ve kırmızı bayrak uygulamalarına aldırış etmeden dalgalı denize giren toplam 9 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, cankurtaranların uyarılarına harfiyen uyulması konusunda tatilcilere yönelik çağrılarını yineliyor.