Kaynak: İHA

Dünya pazarında kalitesiyle öne çıkan Giresun fındığı, bu sezon kahverengi kokarca zararlısının tehdidi altında. Fındık sanayicisi Mustafa Demirci, zararlı yüzünden yaşanan randıman ve rekolte kayıplarının üreticiden ihracatçıya kadar sektörün tüm paydaşlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

RANDIMAN DÜŞTÜ, KAZANÇ ERİDİ

Bölgedeki ürün kalitesinde yaşanan kayba dikkat çeken Demirci, normal şartlarda 54 randıman üzerinden hesaplandığında 91 bin tonluk kabuklu fındık rekoltesinden yaklaşık 49 bin ton iç fındık elde edilmesinin beklendiğini belirtti. Ancak kokarca zararlısının etkisiyle ortalama randımanın 45 seviyesine gerilediğini ifade eden Demirci, iç fındık miktarının 40 bin ton seviyesine düşeceğini ve bu durumun yaklaşık 9 bin tonluk kayıp anlamına geldiğini söyledi.

KÖYLERDE KOKARCAYA KARŞI SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Kahverengi kokarca ile mücadelede sadece tarım ilaçlarının dağıtılmasının yeterli olmadığını belirten Demirci; Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğüne acil çağrıda bulundu. İlaçlama çalışmalarının doğru yapılması için köylerde geçici personellerden oluşan özel ekipler kurulması gerektiğini savunan Demirci, "Muhtarlar ve köy temsilcileri de sürece dâhil edilerek planlı bir mücadele yürütülmelidir. Yalnızca kaç noktada ilaçlama yapıldığını açıklamak yetmez; mücadelenin başarısı sahadaki somut sonuçlarla değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.