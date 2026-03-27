Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, mart ayında gıda enflasyonunda düşüş eğilimi dikkat çekti.

1-25 Mart 2026 dönemini kapsayan verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,90 olarak hesaplandı.

YILLIK BAZDA GERİLEME

Açıklanan verilere göre, mart 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,4 seviyesine indi. Böylece yılın ilk aylarına kıyasla gıda fiyatlarındaki artış hızında yavaşlama gözlendi.

Taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler kabak, salatalık ve kivi oldu. Buna karşılık taze fasulye, patlıcan ve karnabahar fiyatlarında belirgin artışlar kaydedildi.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise mayonez, kahvaltılık tahıl gevreği ve tavuk eti fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı. Aynı dönemde palamut balığı, diğer balık türleri ve cevizde fiyat düşüşü görüldü.

KKTC’DE DE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hesaplanan gıda fiyat endeksine göre ise 1-25 Mart 2026 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,08 oldu. Önceki iki ayda yüksek seyreden artışların ardından burada da yeniden düşüş eğilimi gözlendi.

Veriler, gıda fiyatlarında artışın sürdüğünü ancak hız kestiğini ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrine ilişkin beklentiler açısından da önemli sinyaller verdi.