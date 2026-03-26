Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşın belini bükerken, Mart ayındaki enflasyon oranı ile ilgili tahminler gelmeye devam ediyor.

Matriks Haber’in 2026 Mart enflasyon, gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketi 27 ekonomistin katılımı ile sonuçlandı.

Ekonomistler mart ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2,35, yıllık yüzde 31,45 yükseleceği tahmininde bulundu. Enflasyon için ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 2,45, yıllık bazda ise 31,52 oldu.

Mart TÜFE için tahmin veren 23 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,00 ve yüzde 2,00 şeklinde belirlendi. Yıllık tahminler ise yüzde 33,51 ila yüzde 30,94 bandında şekillendi.

Şubat ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,00 artış beklentisine yakın bir seviyede, yüzde 2,96 artış yönünde gerçekleşmiş, yıllık enflasyon da yüzde 31,53 olarak duyurulmuştu.

Enerji, gıda, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç tutulan TÜFE C Endeksi için öngörüde bulunan 9 ekonomistin şubat ayı tahminleri aylık bazda yüzde 1,70, yıllık bazda yüzde 29,78 seviyesinde hesaplandı.

Mart ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

GELECEK DÖNEM ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Matriks Haber anketinde cari yıl sonuna ilişkin 19 ekonomistin TÜFE beklentisi yüzde 25,80 seviyesinde şekillendi. Beklenti aralığı yüzde 22,00 ve yüzde 30,00 oldu. Bir önceki dönemde 2026 yıl sonu için beklenti yüzde 24,00 olmuştu.

8 ekonomistin yanıt verdiği 2027 sonu ile ilgili enflasyon beklentileri ise yüzde 19,00 artış yönünde oluştu. 2027 yıl sonu öngörüleri yüzde 17,00 ile yüzde 22,00 aralığında oluştu. Şubat ayı anketinde tahminler yüzde 18,25 artış yönünde gerçekleşmişti.

12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahminleri yüzde 23,15 yükselişe işaret etti.

C Endeksi’nin 2026 senesinin sonunda yüzde 24,95, 2027 sonunda ise yüzde 18,65 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI

13 Mart 2026 tarihinde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; TÜFE’nin cari ay için aylık yüzde 2,18 artış kaydetmesi bekleniyor. Tahminler yıl sonuna ilişkin yüzde 25,38, 12 sonrası için yüzde 22,17, gelecek yıl sonu için yüzde 18,71, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30 artışa işaret etmişti.

DOLAR/TL ANKETİ

14 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 51,80 seviyesine işaret etti. En yüksek tahmin veren ekonomist 57,75, en düşük tahmin veren ekonomist ise 50,50 öngörüsünde bulundu. Bir önceki anket döneminde medyan 51,80, beklenti aralığı ise 53,20 ile 48,00 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 52,63 olarak belirlendi.

"YÜZDE 30’UN ALTI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Spinn Eğitim Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, mart ayında aylık enflasyonun yüzde 2,80 artmasını beklediğini ifade ederek, bu seviyenin yıllık bazda yüzde 32'ye işaret ettiğini belirtti. Derici Şengül, dolayısıyla yıldan yıla enflasyonda yüzde 31,5'ten yüzde 32'ye bir artış öngördüğünü kaydetti.

Özlem Derici Şengül Matriks Haber'e yaptığı değerlendirmede, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir tetiklemeye devam ettiğini vurgulayarak, ulaştırma kaleminin de bu sürece dahil olduğunu söyledi. Dolayısıyla enflasyonun yüzde 30'un altına inmesinin mümkün görünmediğine dikkat çekerken gecikmeli etkilerle ikinci çeyrekte de yüzde 30'un altına inilememe riski bulunduğunu aktardı.

Küresel gelişmelere de değinen Derici Şengül, savaş etkisinin azalmaya başlamış göründüğünü ancak tamamen ortadan kalkmasa ve sönümlense bile birkaç aylık gecikmeli etkinin yılın ilk yarısını enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını dile getirdi. Bu nedenle TÜFE'nin yüzde 30 seviyesinin altına düşmesinin yılın ikinci yarısına sarkabileceği olasılığının bulunduğunu öngördü.

Özlem Derici Şengül, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 23,5-24 civarından yüzde 28 seviyesine revize ettiğini vurguladı ve "Bu beklentim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk yarıda politika faizi aracılığıyla ek bir adım atmaması ve yılın ikinci yarısında kademeli ve sınırlı faiz indirimi yapması varsayımına dayanıyor. Faiz indirim miktarı ve büyüklüğü TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında vereceği sinyaller ile kullanacağı tondan sonra netleşecektir. Mevcut durumda ikinci yarıda mütevazi indirimlerle yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 gelebileceğini düşünüyorum." diyerek görüşlerini aktardı.