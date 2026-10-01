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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün 121. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Futbolculuk döneminde Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Hagi, paylaşımında kulübe ve sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

"HİKAYENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Gheorghe Hagi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nice yıllara Galatasaray! Tarih, tutku ve başarıyla dolu 121 yıl! Senin hikayenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Taraftarlarınızla birlikte nice kupalar kazanmanızı ve büyük sevinçler yaşamanızı diliyorum."