Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün 121. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

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Futbolculuk döneminde Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atan Hagi, paylaşımında kulübe ve sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

"HİKAYENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Gheorghe Hagi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nice yıllara Galatasaray! Tarih, tutku ve başarıyla dolu 121 yıl! Senin hikayenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Taraftarlarınızla birlikte nice kupalar kazanmanızı ve büyük sevinçler yaşamanızı diliyorum."

Gheorghe Hagi'den Galatasaray'a 121. yıl mesajı: "Gurur duyuyorum" - Resim : 2