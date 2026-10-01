SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli ve memurun ocakta alacağı maaş zammını hesapladı

Emeklilerin maaş zamlarının yasa gereği altı aylık enflasyon oranına göre belirlendiğini vurgulayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, süreci şu sözlerle aktardı:

"Emeklilerimize yasa gereği altı aylık enflasyon farkı verileceğinden dolayı 2026 Temmuz-Aralık ayı enflasyon verisi, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda tahmini olarak yüzde 10,06 üzerinden maaş farkları verilecektir. Eğer en düşük emekli maaşı olan 23.552 TL'ye yasal bir düzenleme getirilirse 25.921 TL olma ihtimali vardır."