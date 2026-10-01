Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için yılın son aylarında açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi.
SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli ve memurun ocakta alacağı maaş zammını hesapladı
Ocak zammı için geri sayım sürerken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın piyasa anketine göre emekli ve memurların 2027’de alabileceği maaşları hesapladı. Buna göre en düşük emekli maaşının 25 bin 921 TL'ye yükselme ihtimali bulunuyor.Kaynak: Diğer
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda oluşabilecek enflasyon tahminlerini ve yeni maaş tablolarını TGRT Haber'de değerlendirdi.
Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 17,76 olarak kesinleştiğini hatırlatan Yılmaz, temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 oranının netleştiğini belirtti.
Merkez Bankası Eylül Ayı Piyasa Anketi'ne göre eylülde yüzde 2,12, ekimde yüzde 1,97, kasımda yüzde 1,13 ve aralıkta yüzde 0,82 aylık enflasyon beklenirken, yıl sonu kümülatif enflasyonun yüzde 29,61 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Emeklilerin maaş zamlarının yasa gereği altı aylık enflasyon oranına göre belirlendiğini vurgulayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, süreci şu sözlerle aktardı:
"Emeklilerimize yasa gereği altı aylık enflasyon farkı verileceğinden dolayı 2026 Temmuz-Aralık ayı enflasyon verisi, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda tahmini olarak yüzde 10,06 üzerinden maaş farkları verilecektir. Eğer en düşük emekli maaşı olan 23.552 TL'ye yasal bir düzenleme getirilirse 25.921 TL olma ihtimali vardır."
Memur ve memur emeklilerinin zam oranının toplu sözleşme ile enflasyon farkı birleşimiyle hesaplandığını belirten Yılmaz, detayları şu şekilde açıkladı:
"Memur ve memur emeklimizin toplu sözleşme üzerinden maaş farkları hesaplanmaktadır. ''
"Burada da 2026 II. dönemde yüzde 7 ve 2027 I. dönemde ise yüzde 5'lik sözleşme gereğince, Merkez Bankası anketi doğrultusunda enflasyon verisini yüzde 10,06 üzerinden hesaplama yaptığımız takdirde yüzde 2,86 enflasyon farkı, kümülatifte ise yüzde 8 oranında yansıma olacaktır."
TAHMİNİ YENİ MAAŞ TABLOSU
(OCAK 2027)
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz’ın yüzde 8’lik kümülatif memur zam oranına göre çıkardığı tahmini maaş tablosu şu şekilde oluştu:
Memur Emeklisi
Güncel 31.526 TL olan maaşın tahmini 34.048 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Memur (Bekar)
Güncel 66.187 TL olan maaşın tahmini 71.481 TL’ye çıkması öngörülüyor.
Memur (Evli)
Güncel 70.257 TL olan maaşın tahmini 75.877 TL seviyesine ulaşması hesaplanıyor.
En Düşük Emekli Maaşı
Yasal düzenleme yapılması halinde güncel 23.552 TL’den 25.921 TL’ye yükselme ihtimali bulunuyor.