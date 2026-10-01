Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında bazı kulüp yöneticilerini PFDK'ya sevk etmesinin ardından Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Başkan Ertuğrul Doğan'a destek açıklaması yayımladı.

Divan Kurulu, Doğan'ın daha önce yaptığı açıklamalara dikkat çekerken, incelemeye konu hesabın olaylar başlamadan önce kapatıldığı yönündeki beyanının önemsendiğini belirtti.

'SÜRECİN SAĞDUYU VE HAKKANİYET İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEĞİNE İNANIYORUZ'

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:



"Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Trabzonspor ve diğer kulüplerdeki bazı yöneticilerin görev süreleri içerisinde bahis oynadıklarının tespit edildiğini ve bu isimlerin PFDK’ya sevk edildiğini duyurmasının ardından, Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın konu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamaları dikkatle takip ettik.

Sayın Başkanımızın da açıkça ifade ettiği üzere; bu olaylar başlamadan önce kapalı olan bir hesap üzerinden yürütülen sürecin herhangi bir kasıt ya da art niyet içermediğine ilişkin beyanını önemsiyor ve sürecin yetkili merciler tarafından sağduyu ve hakkaniyet içerisinde değerlendirileceğine inanıyoruz.

Geçmişte ilgili yapıların Türk futbolunun içerisinde farklı şekillerde yer aldığı, kulüplerle sponsorluk ilişkileri kurduğu ve isimlerinin futbol organizasyonlarında kullanıldığı bir ortamda, bugün geçmişe dönük olarak ortaya çıkarılan hususların kişiler üzerinden farklı anlamlara çekilmesi son derece dikkatli ele alınmalıdır."

'ERTUĞRUL DOĞAN'IN HAKLI VE KARARLI DURUŞUNUN YANINDAYIZ'

"Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın, “Trabzonspor’un ve Türk futbolunun çıkarları için konuşmaya devam edeceğiz. Bir santim bile geri adım yok.” açıklaması, bugüne kadar ortaya koyduğu duruşun da açık ve net bir ifadesidir.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak; Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın kulübümüzün hak ve menfaatlerini koruma noktasında ortaya koyduğu haklı ve kararlı duruşunun yanında olduğumuzu kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz."

'HİÇ KİMSE TRABZONSPOR'UN HAKLARINI SAVUNMASINI GÖLGELEMEYE ÇALIŞMAMALIDIR'

"Hiç kimse Trabzonspor’un haklarını savunmasını, Türk futbolundaki yanlışları dile getirme noktasındaki taleplerini farklı gündemler ile gölgelemeye çalışmamalıdır.

Trabzonspor büyük bir camiadır. Bu camianın hafızası da güçlüdür.

Kulübümüz; Türk futbolunun içinde bulunduğu süreci dikkatle ve sağduyuyla takip ederek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlış tartışmaların tarafı olmadan doğruların ve adaletin yanında duracak; Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın öncülüğünde, Trabzonspor’un haklarını ve Türk futbolunun geleceğini ilgilendiren her konuda açık, kararlı ve ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edecektir."