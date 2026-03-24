Milli yüzücü Derin Anbarlı, Avusturya’da düzenlenecek Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda madalya hedefiyle kulaç atacak. Genç sporcu, elde ettiği derecelerle dikkat çekerken uluslararası alanda da başarılarını sürdürmek istiyor.

Yüzme kariyerine 6 yaşında başlayan Derin Anbarlı, bugüne kadar 6 kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Galatasaray sporcusu olan Derin Anbarlı, geçen yıl Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.

Milli yüzücü, 28-29 Mart tarihlerinde Avusturya’da yapılacak Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda kürsüye çıkarak organizasyonu madalyayla tamamlamayı amaçlıyor.

Derin Anbarlı, yaptığı değerlendirmede son katıldığı şampiyonanın kendisi açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Başarı grafiğini yükseltmek istediğini dile getiren genç sporcu, Antalya’daki organizasyonda elde ettiği derecelerle milli takıma seçildiğini ve Avusturya’daki şampiyonada da en iyi performansını sergileyerek iyi sonuçlar almak istediğini ifade etti.

Galatasaray Yüzme Antrenörü Mestan Şentürk ise sporcusunun genç yaşına rağmen önemli başarılara ulaştığını vurguladı.

Mestan Şentürk, Anbarlı’nın uluslararası başarılar için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek hedeflerinin mevcut başarıların üzerine yenilerini eklemek olduğunu ifade etti. Sporcunun gelişiminin planlanan şekilde ilerlediğini ve önümüzdeki dönemde de kategorisinde adından söz ettirmeye devam edeceğine inandıklarını dile getirdi. Ayrıca Avusturya’daki organizasyondan olumlu bir sonuç beklediklerini kaydetti.