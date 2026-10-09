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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde gece yarısı sokak aralarında egzoz patlatarak gürültü terörü estiren bir sürücü, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Günören Mahallesi Çatalağız Sokak’ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, vicdanları sızlatan bir aile dramı yaşandı.

4,5 AYLIK HASTA BEBEK UYKUSUNDAN SIÇRADI

İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç, yerleşim yerinin ortasında art arda yüksek sesli egzoz patlatarak adeta çevre katliamı yaptı. Gecenin sessizliğini bölen yankı uyandırıcı sesler nedeniyle mahalle halkı uykusundan fırladı.

Yaşanan gürültü terörüne en acı tepki ise evinde 4,5 aylık hasta bebeği olan bir vatandaştan geldi. Çocuğunun hastalıktan dolayı zaten zor uyuduğunu ve bu magandalık yüzünden korkuyla uykusundan sıçradığını belirten acılı ebeveyn, duruma isyan etti.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR: "BU MAGANDALIK SON BULSUN"

Giderek büyüyen modifiyeli araç ve egzoz gürültüsü problemine karşı vatandaşlar artık caydırıcı önlemler alınmasını istiyor.

Gece saatlerinde sokakları yarış pistine çeviren ve insanların dinlenme hakkını gasbeden sürücülere karşı emniyet güçlerinin denetimleri sıklaştırmasını talep eden mahalle sakinleri, "Evlerimizde huzur kalmadı.

Hastası olan var, bebeği olan var, sabah işe gidecek olan var.

Bu saygısızlığa, bu magandalığa artık kalıcı bir ceza verilmesi şart" diyerek yetkililere seslendi.

Emniyet güçlerinin, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çevreye rahatsızlık veren o aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etmek üzere çalışma başlatması bekleniyor.