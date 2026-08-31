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Kaynak: AA

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalleri sürerken bölgedeki can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Daha önce yaralanan bir sivilin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1320 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 320'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 815'e, yaralı sayısının ise 4 bin 385'e yükseldiğini açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 456'YA ULAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 456'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, aynı dönemde yaralananların sayısının ise 174 bin 496 olduğu kaydedildi.