Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İsrail’in ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sürerken bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte Gazze’deki hastanelere 10 naaş ve 18 yaralının ulaştırıldığını açıkladı.

Hastanelere ulaştırılan naaşlardan 9’unun İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybedenlere, 1’inin ise daha önceki saldırıların ardından enkaz altından çıkarılan bir kişiye ait olduğu belirtildi.

ATEŞKES SONRASI CAN KAYBI 1313'E YÜKSELDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1313’e yükseldi.

Aynı dönemde saldırılarda yaralananların sayısının ise 4 bin 361 olduğu bildirildi.

GAZZE’DE TOPLAM CAN KAYBI 73 BİN 449 OLDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 449’a yükseldi. Yaralı sayısının ise 174 bin 472’ye ulaştığı kaydedildi.

ENKAZ ALTINDA VE YOLLARDA KALANLAR VAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, bazı kişilerin halen enkaz altında ve yollarda bulunduğunu bildirdi.

Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bazı bölgelere ulaşamaması nedeniyle enkaz altında ve yollarda bulunan kişilere henüz müdahale edilemediği ifade edildi.