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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), İsrailli yetkililerin Lübnan için Gazze’dekine benzer adımlar atılacağı yönündeki açıklamalarının büyük bir kaygı oluşturduğunu duyurdu.

Ateşkes sürecine rağmen İsrail'in hedefi olan Lübnan’a ilişkin güncel bir değerlendirme raporu yayımlayan CERD, sivil can kayıpları, kitlesel göçler ve yıkımların yanı sıra ırk ayrımcılığı riskine de dikkat çekerek sivilleri ve sivil yapıları hedef alan eylemlerin acilen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Raporda, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren yerleşim yerlerinin yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırıların neden olduğu bilançoya yer verildi. Yaşanan süreçte 4 bin 300’ü aşkın kişinin yaşamını yitirdiği, en az 12 bin 200 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölümü ile Litani ve Zahrani nehirleri arasındaki alanlar için çıkardığı "acil tahliye kararları" nedeniyle yerinden edilmelerin ürkütücü boyutlara ulaştığı ifade edildi. Yalnızca mart ayında yayımlanan 70'ten fazla uyarının 189 belde ve köyü etkilediği, Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 14'lük bölümünü kapsadığı ve üç haftadan kısa bir zaman diliminde bir milyondan fazla insanı göçe zorladığı kaydedildi. İlerleyen süreçte geri dönüşler yaşansa da temmuz sonu itibarıyla 360 binden fazla kişinin hâlen evine dönemediği belirtildi.

İsrailli yetkililerin Lübnan hakkında kurduğu ve Gazze'deki senaryoyu işaret eden söylemlerin endişeyle takip edildiği bildirilen raporda; İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Lübnan'ın güneyindeki 24 Şii köyü sakinlerini düşman olarak nitelendirip evlerin tamamen yıkılmasını gerekçelendiren beyanları eleştirildi. Ayrıca güneydeki birçok köyün saldırılar sonucunda tamamen harabeye dönerek yaşanamaz hâle geldiği aktarıldı.

Savaşa dâhil olan tüm taraflara sivilleri ve sivil nesneleri doğrudan ya da ayrım gözetmeksizin hedef alan saldırıları kesme çağrısı yapan Komite, İsrail yönetimine şu uyarılarda bulundu:

"İsrail'i, Lübnan halkını insanlıktan çıkaran söylemleri kullanmayı bırakmaya, ulusal veya etnik köken, soy veya din dahil toplu cezalandırmayı meşrulaştıran veya şiddeti teşvik eden her türlü söylemden kaçınmaya çağırıyoruz."

Raporda son olarak, tahliye ile genel yer değiştirme kararlarının iptal edilmesi, yerinden edilen kişilerin güven içinde ve onurlarıyla evlerine dönmelerine imkân tanınması istendi. Bununla birlikte CERD'e taraf ülkelere, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilme riski bulunan taraflara her türlü silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatını durdurma çağrısı yapıldı.