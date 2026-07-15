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Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri, Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesine düştü. Moskova Borsası (MOEX) verilerine göre, Gazprom hisseleri 90 ruble seviyesine kadar düşerek 17 yılın en düşük düzeyini gördü. TSİ 14.20 itibarıyla MOEX endeksi de yüzde 2,7 düşüşle 2.112 puana, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,7 kayıpla 858 puana geriledi. MOEX endeksinin son bir ayda yaklaşık yüzde 16, RTS endeksinin ise yüzde 21 değer kaybettiği kaydedildi.

AVRUPA'NIN DOĞAL GAZ TEDARİKÇİSİYDİ

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde, Rusya’dan Çin’e uzanması planlanan Sibirya’nın Gücü 2 projesinin askıya alındığına yönelik iddialar yer almıştı. Rusya’nın Avrupa’ya boru hattıyla doğal gaz ihracatı, Ukrayna savaşı sonrasında uygulanan yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalırken, Gazprom, Avrupa pazarındaki kaybını Asya’ya yönelik sevkiyatla telafi etmek istiyor. Dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alan Gazprom, Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın ana doğal gaz tedarikçisi konumundaydı.