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Kaynak: AA

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. Şirket, mevcut dolum hızının devam etmesi halinde yaklaşan kış döneminde doğal gaz arzına yönelik risklerin artabileceğini bildirdi.

Gazprom'un açıklamasına göre, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarında bulunan rezerv miktarı, 7 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 10,3 milyar metreküp daha düşük seviyede bulunuyor.

DOLULUK YÜZDE 75'İN ALTINDA KALABİLİR

Şirket, mevcut dolum temposunun sürmesi durumunda Avrupa'daki doğal gaz depolarının 1 Ekim itibarıyla yüzde 75 doluluk oranının altında kalabileceğini belirtti. Bu durumun özellikle kış aylarında tüketicilere kesintisiz gaz arzı açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

Öte yandan Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle doğal gaz fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, Körfez ülkelerinden Avrupa'ya yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatlarının da çatışmaların etkisiyle aksadığı kaydedildi.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatı ise son yıllarda yaptırımlar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle önemli ölçüde gerilemiş durumda.