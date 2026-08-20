Kaza, öğleden sonra Nurdağı ilçesi Olucak Mahallesi’nde meydana geldi.

Latif Ç. yönetimindeki 27 BDB 112 plakalı hafif ticari araç, Nurdağı yönünde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atan araç, şarampole devrilerek Atatürk Viyadüğü’nün ayaklarına çarptı.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araç sürücüsü Latif Ç. (67) ile araçta bulunan Suriye uyruklu Adıba Ö.’nün (55) yaşamını yitirdiği belirlendi.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan iki kişinin cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.