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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kardeş yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan iki gencin yola savrulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Salih U. yönetimindeki 16 CBY 788 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Serhat A. (47) idaresindeki 16 L 0202 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İKİ KARDEŞ YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından motosiklet devrilirken sürücü Salih U. ile arkasında yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki kardeşi Kerem U. yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazanın en dikkat çeken detayı ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler oldu.

Çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı ve iki gencin çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu anlar saniye saniye görüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, çarpışmanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.