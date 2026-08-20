Kamuoyunun gündeminde vatandaşların tepkilerine rağmen terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa" ve Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti varken vatandaşlar da son anketleri merakla takip etmeye devam ediyor. Son anket GÜNDEMAR'dan geldi.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde
Anket firmaları art arda anket yayınlamaya devam ediyor. Son anket GÜNDEMAR'dan geldi. Son anket sonuçlarına göre Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde. İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
GÜNDEMAR’ın 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son cumhurbaşkanlığı anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, YENİ Parti lideri Özgür Özel, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarıştırıldı.
Ankette, üç farklı adaylık senaryosu katılımcılara soruldu.
Ankette Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun üçü de Erdoğan’ın önünde çıktı. Adaylar arasındaki farklar ise dikkat çekti.
MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN'A 20,34 PUAN FARK ATTI
Araştırmadaki en dikkat çeken sonuç Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası yarışta ortaya çıktı.
Yavaş’ın aday olduğu senaryoda Mansur Yavaş yüzde 60,17, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39,83 oy aldı.
Bu sonuçlara göre Yavaş ile Erdoğan arasındaki fark 20,34 puan olarak ölçüldü.
ÖZGÜR ÖZEL DE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE
Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya geldiği senaryoda da benzer bir tablo ortaya çıktı.
Son ankete göre Özgür Özel yüzde 58,73, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 41,27 oy aldı.
Bu eşleşmede Özel’in Erdoğan karşısındaki farkı 17,46 puan oldu.
İMAMOĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 14,94 PUAN
Anketteki üçüncü senaryoda ise Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı.
İmamoğlu’nun aday olduğu durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 57,47, Erdoğan ise yüzde 42,53 oy oranına ulaştı.
Böylece iki aday arasındaki fark 14,94 puan olarak hesaplandı.
EN BÜYÜK FARK MANSUR YAVAŞ'TA
Araştırmanın üç farklı eşleşmesinde de muhalefetin olası adayları Erdoğan’ın üzerinde oy oranına ulaştı.
MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN'A 20,34 PUAN FARK ATTI
Son anketteki en dikkat çeken sonuç Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası eşleşmede ortaya çıktı.
Yavaş’ın aday olduğu senaryoda Mansur Yavaş yüzde 60,17, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39,83 oy aldı. Böylece Yavaş, Erdoğan’ın 20,34 puan önünde yer aldı.
ÖZGÜR ÖZEL DE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE
Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası eşleşmede de muhalefet adayının üstünlüğü görüldü. Özel yüzde 58,73 oy alırken Erdoğan’ın oy oranı yüzde 41,27 oldu. Bu sonuçlara göre Özgür Özel, Erdoğan’a 17,46 puan fark attı.
Son ankette Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan isim Mansur Yavaş olurken, en geniş fark da Yavaş ile Erdoğan arasındaki olası yarışta ortaya çıktı.
Mansur Yavaş'ın Erdoğan'a karşı zafer kazandığı GÜNDEMAR'ın son anketi sosyal medyada da gündem oldu.