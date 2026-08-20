Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde

ÖZGÜR ÖZEL DE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası eşleşmede de muhalefet adayının üstünlüğü görüldü. Özel yüzde 58,73 oy alırken Erdoğan’ın oy oranı yüzde 41,27 oldu. Bu sonuçlara göre Özgür Özel, Erdoğan’a 17,46 puan fark attı.