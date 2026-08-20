Yeniçağ Gazetesi
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde

Anket firmaları art arda anket yayınlamaya devam ediyor. Son anket GÜNDEMAR'dan geldi. Son anket sonuçlarına göre Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde. İşte ayrıntılar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 1

Kamuoyunun gündeminde vatandaşların tepkilerine rağmen terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa" ve Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti varken vatandaşlar da son anketleri merakla takip etmeye devam ediyor. Son anket GÜNDEMAR'dan geldi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 2

GÜNDEMAR’ın 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği son cumhurbaşkanlığı anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, YENİ Parti lideri Özgür Özel, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yarıştırıldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 3

Ankette, üç farklı adaylık senaryosu katılımcılara soruldu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 4

Ankette Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun üçü de Erdoğan’ın önünde çıktı. Adaylar arasındaki farklar ise dikkat çekti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 5

MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN'A 20,34 PUAN FARK ATTI

Araştırmadaki en dikkat çeken sonuç Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası yarışta ortaya çıktı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 6

Yavaş’ın aday olduğu senaryoda Mansur Yavaş yüzde 60,17, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39,83 oy aldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 7

Bu sonuçlara göre Yavaş ile Erdoğan arasındaki fark 20,34 puan olarak ölçüldü.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 8

ÖZGÜR ÖZEL DE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşı karşıya geldiği senaryoda da benzer bir tablo ortaya çıktı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 9

Son ankete göre Özgür Özel yüzde 58,73, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 41,27 oy aldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 10

Bu eşleşmede Özel’in Erdoğan karşısındaki farkı 17,46 puan oldu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 11

İMAMOĞLU İLE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 14,94 PUAN

Anketteki üçüncü senaryoda ise Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan karşılaştırıldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 12

İmamoğlu’nun aday olduğu durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 57,47, Erdoğan ise yüzde 42,53 oy oranına ulaştı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 13

Böylece iki aday arasındaki fark 14,94 puan olarak hesaplandı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 14

EN BÜYÜK FARK MANSUR YAVAŞ'TA

Araştırmanın üç farklı eşleşmesinde de muhalefetin olası adayları Erdoğan’ın üzerinde oy oranına ulaştı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 15

MANSUR YAVAŞ, ERDOĞAN'A 20,34 PUAN FARK ATTI

Son anketteki en dikkat çeken sonuç Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası eşleşmede ortaya çıktı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 16

Yavaş’ın aday olduğu senaryoda Mansur Yavaş yüzde 60,17, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39,83 oy aldı. Böylece Yavaş, Erdoğan’ın 20,34 puan önünde yer aldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 17

ÖZGÜR ÖZEL DE ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Özgür Özel ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası eşleşmede de muhalefet adayının üstünlüğü görüldü. Özel yüzde 58,73 oy alırken Erdoğan’ın oy oranı yüzde 41,27 oldu. Bu sonuçlara göre Özgür Özel, Erdoğan’a 17,46 puan fark attı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 18

Son ankette Erdoğan’a karşı en yüksek oy oranına ulaşan isim Mansur Yavaş olurken, en geniş fark da Yavaş ile Erdoğan arasındaki olası yarışta ortaya çıktı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Erdoğan 3 rakibinin de gerisinde - Resim: 19

Mansur Yavaş'ın Erdoğan'a karşı zafer kazandığı GÜNDEMAR'ın son anketi sosyal medyada da gündem oldu.

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