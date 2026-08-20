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Kaynak: İHA

ABD'de bir şüpheliyi yakalamak için düzenlenen operasyon sırasında, ABD Federal İnfaz Memurları ekibinin kapı girişinde bulunduğu ahşap platform büyük bir gürültüyle çöktü.

ABD'de bir şüpheliyi yakalamak amacıyla gerçekleştirilen operasyon sırasında, ABD Federal İnfaz Memurları ekibinin bulunduğu kapı girişindeki ahşap platform aniden çöktü.

Operasyon anı ve polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin ikinci kattaki adrese baskın yapmak üzere ahşap platformda beklediği sırada yapının bir anda çöktüğü görüldü. Çökmenin ardından yere düşen polis memurları, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Görüntülerde memurların birbirlerine durumlarının iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor.