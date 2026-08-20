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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u Papara Park'ta konuk etti.

Bordo-mavililer, ikinci yarıda baskısını artırdığı ve önemli fırsatlar yakaladığı karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak tur şansını Macaristan'da oynanacak rövanşa bıraktı.

FERENCVAROS MAÇIN BAŞINDA BULDUĞU GOLLE SONUCA GİTTİ

Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle başlayan Trabzonspor, ilk dakikalarda Mohamed Salah ile gole yaklaşmasına rağmen fırsatı değerlendiremedi.

Ferencvaros ise 16. dakikada Zachariassen'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Macaristan temsilcisi soyunma odasına tek gollük üstünlükle giderken Fatih Tekke, ikinci yarının başında Ruslan Malinovskyi ve Aral Şimşir'i sahaya sürdü.

ONUACHU DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Trabzonspor, Ferencvaros kalesinde daha fazla etkili olmaya başladı.

Bordo-mavililerin gole en fazla yaklaştığı anlardan biri 55. dakikada yaşandı. Paul Onuachu'nun kafa vuruşunda top direkten dönerken Ferencvaros savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Trabzonspor ilerleyen dakikalarda da rakip kalede beraberlik golünü aradı ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

NWAIWU SON DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmada uzatma anlarının sonunda Nwaiwu rakibiyle girdiği pozisyonda yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Nijeryalı stoper rövanş maçında forma giyemeyecek.

TUR MACARİSTAN'DAKİ RÖVANŞA KALDI

Kalan bölümde skor değişmeyince Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fatih Tekke'nin öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için Macaristan'da oynanacak rövanş karşılaşmasında Ferencvaros karşısında turu çevirmeye çalışacak.

TRABZONSPOR-FERENCVAROS İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Bouchouari, Melih, Salah, Saviolo, Umut, Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, O'Dowda, Yusuf, Joseph.

TRABZONSPOR 0-1 FERENCVAROS (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Igor Pajac'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Ferencvaros maçı başladı.

BOUCHOUARI UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

6' Bouchouari'nin uzaktan sert şutunda top direğin üzerinden dışarı gitti.

TRABZONSPOR SALAH İLE GOLE YAKLAŞTI

8' Onana'nın uzun topunda Mohamed Salah bir anda defansın arkasında topla buluştu. Çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Salah Dibusz'u geçemedi.

ONUACHU İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

12' Pina'nın sağ kanattan yaptığı ortada Onuachu rakibin de pozisyonunu bozmasıyla istediği gibi kafa vuruşu yapamadı.

FERENCVAROS ÖNE GEÇTİ

16' Ferencvaros Zachariassen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ ANCAK KARAR DEVAM

23' Nwaiwu ceza sahası içerisinde rakibiyle giridği ikili mücadelede yerde kaldı. Trabzonspor penaltı bekledi ancak Hırvat hakem oyunu devam ettirdi.

ONANA GOLE İZİN VERMEDİ

35' Yusuf'un ceza sahası içinde şutunda Onana direk dibinde ayağıyla topu kornere çeldi.

TRABZONSPOR KONTRADAN TEHDİT YARATTI

37' Trabzonspor'dan harika bir kontra atak... Onana'nın uzun pasında topla buluşan Salah çemberdeki Umut Nayir'i gördü. Umut'un gelişine şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-1 FERENCVAROS

FATİH TEKKE'DEN İKİ HAMLE BİRDEN

46' Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle başladı: Bouchouari ve Umut Nayir kenara gelirken Ruslan Malinovskyi ile Aral Şimşir oyuna dahil oldu.

SALAH GOLE YAKLAŞTI

48' Ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Salah rakibinden kurtularak şutunu çekti. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

CABRAL İSABETİ BULAMADI

50' Aral rakibinin üstüne üstüne giderek pozisyon bulmaya çalıştı ve boştaki Cabral'ı gördü. Cabral'ın şutunda top üstten dışarı çıktı.

İNANILMAZ BİR POZİSYON! TOP DİREKTEN GERİ DÖNDÜ

55' Onuachu'nun kafa vuruşunda top direkten dönüp kaleciden sekerek kale önünde kaldı. Ferencvaros savunması pozisyonu uzaklaştırdı.

MALINOVSKYI'NİN ŞUTUNDA TOP ÇERÇEVEYİ BULMADI

59' Salah'ın şutunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından Malinovskyi gelişine vurdu. Ancak top çerçeveyi bulmadı.

ARAL ŞİMŞİR İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI

70' Aral Şimşir'in ceza sahası dışından sert şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı. Trabzonspor yüklenmeye devam ediyor.

TRABZONSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI: NET POZİSYON KAÇTI

71' Onuachu ile ver kaç yaparak ceza sahasına giren Pina kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Dibusz'u geçemedi.