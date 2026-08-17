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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gaziantep'te kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 370 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi. Operasyonda iş yeri ve depoda yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün bulunurken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İŞ YERİ VE DEPOYA OPERASYON DÜZENLENDİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Şehitkamil ilçesinde H.Ö.'ye ait iş yeri ve depoya operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 370 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünlere ulaşıldı.

YÜZLERCE KAÇAK ELEKTRONİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ele geçirilen ürünler arasında şu malzemeler yer aldı 83 adet blender, 74 adet kahve makinesi, 39 adet ütü, 32 adet atom makinesi, 24 adet buharlı klima, 19 adet çaycı, 17 adet epilasyon cihazı, 15 adet saç şekillendirici

ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen kaçak ürünlere el konuldu. Jandarma ekiplerinin kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.